Pri 90 letih osvojila Emmyja in dokazala, da leta zanjo niso ovira

Za ikonično igralko Julie Andrews je to že druga zaporedna zmaga v tej kategoriji. Emmyja je za isti lik osvojila že leta 2025, tokrat pa je bila nagrajena za epizodo The Waltz iz četrte sezone serije. Pri 90 letih je s tem dosegla še en pomemben rekord, postala je najstarejša ženska, ki je osvojila Primetime Emmyja.

V Bridgertonu je njen glas, ne obraz

Čeprav Julie Andrews v seriji ne vidimo, je njen glas eden najbolj prepoznavnih delov Bridgertona. Posoja ga skrivnostni Lady Whistledown, avtorici zloglasnih družabnih kronik, ki neusmiljeno razkriva skrivnosti in škandale aristokratske londonske smetane. Netflix jo je že ob začetku serije opisal kot pripovedovalko, katere identiteto skušajo razkriti številni člani visoke družbe. Andrewsova je tako z značilnim, elegantnim glasom ustvarila nekoliko nenavadno kombinacijo: glas ene najbolj prepoznavnih britanskih igralk pripada liku, ki je hkrati skrivnosten, hudomušen in precej neusmiljen. Njena vloga pa je še toliko bolj zanimiva, ker se je Julie v zadnjih letih umaknila od igranja pred kamero. Še vedno ustvarja, predvsem kot glasovna igralka, pisateljica in pripovedovalka, vendar se ne želi več vračati k običajnim filmskim vlogam. Pred kratkim je potrdila tudi, da ne bo nastopila v prihajajočem tretjem delu Princeskinih dnevnikov.

icon-expand Julie Andrews in Emma Walton Hamilton FOTO: AP

Kdo je pravzaprav Julie Andrews?

Če jo mlajše generacije poznajo predvsem kot glas Lady Whistledown ali kraljico Clarisse iz Princeskinih dnevnikov, je Julie Andrews v svetu filma veliko, veliko več kot to. Njena kariera traja že več kot sedem desetletij. Na odru je profesionalno debitirala leta 1954, pozneje pa je zaslovela v muzikalu My Fair Lady in televizijski različici Pepelke. Nato je prišla vloga, ki ji je za vedno spremenila kariero.

Preberi še Zvezdnica pri 43 letih je videti mlajša kot pri 20 letih

Mary Poppins

Leta 1964 je Julie Andrews zaigrala Mary Poppins, čarobno varuško, ki pride v življenje družine Banks in ga popolnoma spremeni. Film je postal ena največjih Disneyjevih klasik, Andrewsova pa je za vlogo prejela oskarja za najboljšo igralko. Prav Mary Poppins jo je izjemno hitro izstrelila med največje hollywoodske zvezde.

icon-expand V filmu iz leta 1965 je zaigrala Julie Andrews. FOTO: Profimedia

Moje pesmi, moje sanje

Če je Mary Poppins ena njena najbolj prepoznavnih vlog, je Maria von Trapp iz filma Moje pesmi, moje sanje (The Sound of Music) druga. Film iz leta 1965 je postal ena najbolj priljubljenih filmskih klasik vseh časov, Andrewsova pa je v njem zaigrala mlado novinko Mario, ki pride v družino von Trapp in se zaljubi v kapitana Georga von Trappa. Film je prejel kar pet oskarjev in ostaja eden najbolj prepoznavnih muzikalov v zgodovini filma.

icon-expand Julie kot Maria von Trapp iz filma Moje pesmi, moje sanje. FOTO: Profimedia

Princeskini dnevniki

Mlajše generacije jo dobro poznajo tudi kot kraljico Clarisse Renaldi iz filmov Princeskini dnevniki. V obeh filmih je zaigrala babico najstnice Mie Thermopolis, ki jo je upodobila Anne Hathaway. Prav ta vloga je Julie v začetku novega tisočletja predstavila povsem novi generaciji gledalcev.

icon-expand Mlajše generacije jo dobro poznajo tudi kot kraljico Clarisse Renaldi iz filmov Princeskini dnevniki. FOTO: Profimedia

Shrek

Julie pa je svoj glas posodila tudi animiranemu svetu. V franšizi Shrek je glas kraljice Lillian, mame princese Fione. Tako je postala ena tistih igralk, katerih glas in podoba spremljata gledalce različnih generacij, od klasičnih muzikalov do sodobnih animiranih filmov in priljubljenih serij.

Kariera, ki se je nadaljevala tudi po težki poškodbi glasu

Andrewsova je leta 1997 prestala operacijo glasilk, po kateri je izgubila svoj nekdanji pevski glas. Kljub temu se ni umaknila iz ustvarjalnega sveta. Sčasoma se je vse bolj posvečala glasovnemu igranju, pisanju in pripovedovanju. Prav zato je njena vloga Lady Whistledown v Bridgertonu še posebej simbolična, čeprav danes ne nastopa več toliko pred kamerami, njen glas ostaja eden njenih največjih ustvarjalnih adutov. In zdaj je z njim osvojila še Emmyja.

Preberi še Legenda se poslavlja: Julie Andrews ne bo kraljica Clarisse

Prihaja tudi dokumentarec o njenem življenju

Zgodba Julie Andrews bo kmalu dobila tudi dokumentarno različico. Disney je julija letos napovedal dokumentarec o njenem življenju in karieri, ki bo predvidoma prišel leta 2027. Film režira R. J. Cutler, vseboval pa bo tudi redke arhivske posnetke in nove intervjuje. Posebna pozornost bo namenjena njeni poti od britanskih odrov do svetovne slave ter njenemu življenju po izgubi pevskega glasu. Julie Andrews tako tudi pri 90 letih ostaja izjemno dejavna in njen zadnji Emmy je lep dokaz, da lahko legenda Hollywooda novo poglavje kariere napiše tudi takrat, ko se zdi, da je že povedala vse.

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.