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Julie Andrews
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Legenda se poslavlja: Julie Andrews ne bo kraljica Clarisse

E.S.
20. 08. 2026 04.00
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Ljubitelji filmske uspešnice Princeskin dnevnik so te dni prejeli novico, ki jih je nekoliko razočarala. Legendarna igralka Julie Andrews je namreč potrdila, da je ne bomo videli v tretjem delu priljubljene franšize, v kateri je nepozabno upodobila kraljico Clarisse Renaldi.

Kot poroča revija Hello!, je 90-letna zvezdnica o morebitni vrnitvi spregovorila v intervjuju za The Hollywood Reporter. Na vprašanje, ali bo ponovno stopila v čevlje priljubljene kraljice, je odgovorila preprosto: 'Mislim, da ne'. Dodala je, da je danes v življenjskem obdobju, ko se posveča drugačnim projektom in da filmskih vlog ne išče več.

Princeskin dnevnik 2
Princeskin dnevnik 2FOTO: Profimedia

Pri 90 letih se ustvarjanju ni odpovedala

Čeprav se od igralskega sveta ni popolnoma umaknila, Julie Andrews ostaja ustvarjalno aktivna. Kot je pojasnila, se danes osredotoča predvsem na pisanje knjig, snemanje podkastov in govorno sinhronizacijo. Ob tem je poudarila, da njena odločitev ni povezana s pomanjkanjem navdušenja nad novim filmom, temveč z občutkom, da je zdaj pravi čas, da zgodba nadaljuje svojo pot brez nje.

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Da je bila odločitev vse prej kot lahka, je priznala tudi v pogovoru za revijo InStyle. Kot navaja Hello!, je dejala, da jo je ekipa filma večkrat vprašala, ali bi se želela vrniti, vendar je ponudbo nazadnje zavrnila. Zelo, zelo težko je bilo reči ne, je priznala. Obenem je pojasnila, da meni, da se bo film odlično obnesel tudi brez njene prisotnosti.

Julie Andrews
Julie AndrewsFOTO: Profimedia

Tretji del filma Princeskin dnevnik je že v pripravi

Disney je načrte za tretji del filma potrdil že leta 2022, igralka Anne Hathaway pa je leta 2024 razkrila, da se bo vrnila v vlogi Mie Thermopolis. Režijo bo prevzela Adele Lim, ustvarjalci pa po besedah Hathawayjeve še vedno razvijajo zgodbo. Igralka je nedavno razkrila, da so pri scenariju našli novo smer, zaradi katere je celotna ekipa znova optimistična glede projekta.

Prvi Princeskin dnevnik je sicer letos praznoval 25. obletnico, zato je zanimanje za nadaljevanje med oboževalci še toliko večje.

Princeskin dnevnik 1
Princeskin dnevnik 1FOTO: Profimedia

Kariera, ki je zaznamovala več generacij

Čeprav je novica marsikaterega oboževalca razočarala, je težko oporekati dejstvu, da je Julie Andrews že zdavnaj pustila neizbrisen pečat v svetu filma in glasbe. Svetovno slavo ji je prinesla vloga Mary Poppins v istoimenskem filmu iz leta 1964, za katero je prejela tudi oskarja za najboljšo igralko. Le leto pozneje je navdušila še v filmski klasiki Moje pesmi, moje sanje (The Sound of Music), ki ostaja eden najbolj priljubljenih muzikalov vseh časov.

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V več kot sedem desetletij dolgi karieri je prejela številna priznanja, med drugim nagrado Kennedy Center Honors, nagrado Screen Actors Guild za življenjsko delo in prestižno nagrado AFI za življenjsko delo, ki jo podeljuje Ameriški filmski inštitut.

V filmu iz leta 1965 je zaigrala Julie Andrews.
V filmu iz leta 1965 je zaigrala Julie Andrews.FOTO: Profimedia

Zanimivo je, da Julie Andrews tudi po umiku s filmskih platen ostaja prisotna v svetu zabave. Mlajše generacije jo poznajo kot glas pripovedovalke Lady Whistledown v priljubljeni Netflixovi seriji Bridgerton, s katero je dokazala, da njen prepoznavni glas še vedno navdušuje občinstvo po vsem svetu.

Čeprav se kraljica Clarisse v tretjem delu očitno ne bo vrnila na velika platna, bodo oboževalci Julie Andrews njeno bogato zapuščino zagotovo spremljali še dolgo. Njene vloge namreč ostajajo del filmske zgodovine, ki je zaznamovala več generacij gledalcev.

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Viri: Hello!, The Hollywood Reporter, InStyle

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