Od nje je 18 let mlajši, a njuna ljubezen traja že 46 let

Zgodba Juliet Mills in Maxwella Caulfielda je v zadnjih mesecih znova pritegnila pozornost, saj sta se v pogovoru za podkast Still Here Hollywood spominjala začetkov razmerja in pojasnila, zakaj starostna razlika zanju nikoli ni bila pomembna ovira.

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Spoznala sta se na gledališkem odru

Juliet Mills in Maxwell Caulfield sta se spoznala leta 1980, ko sta sodelovala pri gledališki produkciji drame The Elephant Man avtorja Bernarda Pomeranca. Millsova je igrala gospo Kendall, Caulfield pa naslovno vlogo Johna Merricka.

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Med njima se je hitro razvila posebna povezanost. Millsova je v preteklih intervjujih pripovedovala, da sta se takoj ujela in da jo je pri bodočem možu pritegnilo tudi to, kako pozoren je bil do nje. Spominjala se je, da je zanjo skrbel na način, ki ga prej ni poznala. Caulfield je v nedavnem pogovoru priznal, da takrat sploh ni razmišljal o njuni starostni razliki. Tudi Juliet je poudarila, da se o tem nista zares pogovarjala. Imela sta veliko skupnega: oba sta bila angleška igralca, njuna komunikacija je bila spontana, med njima pa se je razvilo razumevanje, ki ga je težko razložiti zgolj z običajno privlačnostjo.

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Kot je povedal igralec, se je vse skupaj zgodilo tako hitro, da je presenetilo celo njiju. Njuna zgodba se je iz sodelovanja na odru kmalu razvila v ljubezensko razmerje.

icon-expand Juliet Mills in Maxwell Caulfield. FOTO: Profimedia

Še istega leta sta se poročila

Leta 1980 sta stopila pred oltar. Njuna zveza je bila takrat za marsikoga nenavadna prav zaradi skoraj dveh desetletij starostne razlike. A zakonca sta pozneje večkrat povedala, da temu nista pripisovala posebnega pomena.

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Millsova je imela za seboj že dva zakona in je bila mama dveh otrok, medtem ko se je Caulfield šele uveljavljal v igralskem svetu. Kljub različnim življenjskim izkušnjam sta našla skupni jezik in se odločila za skupno prihodnost.

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V intervjuju za BroadwayWorld je Juliet pred leti spregovorila o tem, kaj po njenem mnenju ohranja njun zakon. Poudarila je, da si delita ljubezen do igranja, da si zaupata in da se veliko smejita. Pomembno se ji zdi tudi to, da se ne jemljeta preveč resno. O svojem možu je govorila z veliko naklonjenostjo. Povedala je, da jo je vedno znal pomiriti in ji dati občutek, da jo ima rad ter da ji je predan. Njegova pozornost in zvestoba sta ji veliko pomenili.

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Vsak je ustvaril svojo igralsko kariero

Juliet Mills prihaja iz znane britanske igralske družine. Njen oče je bil priznani igralec John Mills, njena sestra pa igralka Hayley Mills. Sama je igrala v številnih filmih, televizijskih serijah in gledaliških predstavah. Med njenimi prepoznavnejšimi vlogami je bila vloga v ameriški televizijski seriji Nanny and the Professor, pozneje pa je zaigrala tudi v seriji Passions. V filmskem svetu je znana tudi po vlogi v komediji Avanti! iz leta 1972.

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Maxwell Caulfield je širšemu občinstvu postal znan predvsem po filmu Grease 2 iz leta 1982, v katerem je igral Michaela Carringtona. Nastopal je tudi v televizijski seriji Dynasty in številnih drugih filmskih ter televizijskih projektih.

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Čeprav sta oba gradila samostojni karieri, sta si skozi leta ostala pomembna podpora. Skupaj sta se vračala tudi na gledališki oder, leta 2024 pa sta nastopila v predstavi Love Letters v britanskem Benningtonu.

icon-expand Njuna ljubezen traja že več kot štiri desetletja. FOTO: Profimedia

Njuna ljubezen ima zanju tudi duhovno razsežnost

Juliet je ob različnih priložnostih njuno povezanost opisala kot nekaj, kar presega običajno naključje. Verjame v pretekla življenja in je povedala, da je imela ob srečanju z Maxwellom občutek, kot da ga že pozna. Ta občutek bližine je omenila tudi v nedavnem pogovoru. Medtem ko je govorila o njuni takojšnji povezanosti, je pojasnila, da sta se razumela na način, ki ga ni znala povsem razložiti. Caulfield se je ob tem pošalil tudi na račun teorije, ki jo je nekoč omenila njena sestra Hayley.

icon-expand Juliet Mills in Maxwell Caulfield FOTO: Profimedia

Za njiju starostna razlika nikoli ni bila osrednja tema njunega odnosa. Pomembnejši so bili medsebojno razumevanje, skupni interesi in občutek, da sta našla človeka, s katerim si želita deliti življenje.

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Po več kot štirih desetletjih sta še vedno povezana

Hollywood je poln zgodb o kratkotrajnih romancah in zakonih, ki se končajo po nekaj letih. Zakon Juliet Mills in Maxwella Caulfielda pa je drugačen primer. Skupaj sta že od leta 1980, tudi danes pa drug drugega podpirata pri delu in javnih nastopih. Caulfield je leta 2024 ob skupni fotografiji na družbenih omrežjih svoji ženi namenil ljubeče besede in zapisal, da se je nekaterih ljudi vredno držati z vso močjo. Millsova pa je v intervjujih večkrat poudarila, da se imata za srečneža, ker sta našla drug drugega. Njuna zgodba ne dokazuje, da je starostna razlika v vsakem razmerju nepomembna. Kaže pa, da lahko dva človeka kljub različnim življenjskim obdobjem ustvarita trdno partnerstvo, če se ujameta v vrednotah, si zaupata in znata skupaj premagovati izzive. Ko sta se pred več kot štirimi desetletji spoznala med gledališkimi vajami, si verjetno nista predstavljala, da bo njuna zgodba trajala tako dolgo. Danes pa je njun zakon predvsem zgodba o dveh igralcih, ki sta se našla nepričakovano in se odločila, da bosta skupno pot nadaljevala tudi zunaj odra.

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