Znani Slovenec se je razšel s to lepotico

V svetu slovenske estrade odmeva novica o novem razhodu. Priljubljeni igralec Jurij Zrnec naj bi bil po novem znova samski, saj naj bi se po poročanju Lady končalo njegovo razmerje z nekdanjo balerino in bivšo ženo fotografa Saše Hessa, Manco Krnel.
Par sta postala lani, natančneje v mesecu novembru, kmalu zatem, ko se je v medijih razvedelo za Jurijev razhod z dolgoletno partnerko Aleksandro Ilijevski, še dodajajo. Kljub temu da sta skupaj preživela le nekaj mesecev, je njuna zveza pritegnila ogromno pozornosti, trenutne neuradne novice pa kažejo na to, da je bilo to poglavje kratkotrajno.
Zasebnost skrbno varuje
Igralec je znan po tem, da svoje intime ne obeša na veliki zvon. Čeprav je revija Lady postregla z informacijami o razhodu, Jurij novice ni potrdil niti je ni želel zanikati. Takšen odziv je povsem skladen z njegovimi preteklimi dejanji, ko je ob začetku zveze z Manco, nekdanjo soprogo Saše Hessa, prav tako ostal redkobeseden.
Belo se pere na devetdeset in Ja, Chef!
Pred kratkim je Jurij Zrnec navdušil v filmu po avtobiografskem romanu Bronje Žakelj (Belo se pere na devetdeset). Odigral je lik Bronjinega očeta in s tem močno prispeval k uspehu filma, ki je prejel tudi številne prestižne nagrade.
Zrnec je občinstvo prav tako navdušil s svojo vlogo Ljubomirja Bohinca v slovenski humoristični seriji Ja, Chef! Zadnja, 12. sezona te priljubljene serije je pravkar prišla na VOYO, nove epizode pa vas čakajo vsak četrtek TUKAJ!