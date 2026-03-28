Reese Witherspoon - ig
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša

N. Č.
28. 03. 2026 04.00
Reese Witherspoon je pred kratkim dopolnila 50 let, a marsikdo bi ji pripisal kar nekaj let manj. Njena dnevna rutina vključuje zeleni smuti, ki mu je zvesta že leta, priporoča pa ga tudi znana nutricionistka.

Reese Witherspoon je pred kratkim praznovala že svoj 50. rojstni dan, a kljub temu je videti vsaj dve desetletji mlajša. Mnogi pripisujejo njen mladosten videz dobri genetiki in dragim tretmajem, vendar ima v resnici zvezdnica uspešnice Blondinka s Harvarda veliko bolj preprost vsakodnevni ritual, ki mu je zvesta že leta.

Viralni napitek, ki je odlična zamenjava za kavo
Kaj je skrivnost mladostnega videza Reese Witherspoon?

Njena skrivnost je zeleni smuti, ki ga uživa že leta. Recept zanj ji je podarila kolegica Kerry Washington. Reese se je spominjala njunega pogovora, ko je ob neki priložnosti opazila sijočo kožo Kerry Washington, ta pa ji je razkrila, da je za to 'kriv' zeleni napitek, piše portal Eating Well. Zato se je tudi Reese odločila za vključitev tega napitka v svojo vsakodnevno prehrano, omenjeni smuti pa več kot očitno odlično vpliva tudi nanjo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Recept za zeleni smuti, ki ga obožuje Reese Witherspoon

Zeleni smuti Reese Witherspoon vsebuje mešanico vitaminov, mineralov in vlaknin, ključnih za dnevno vitalnost in sijoč videz, obenem pa zagotavlja hidracijo in podporo prebavi, piše portal Eating Well. Pomembno je izbrati sveže in kakovostne sestavine za optimalen učinek, še dodajajo. Vse sestavine, ki jih vsebuje omenjeni smuti, pa vas čakajo spodaj.

Tukaj je recept za zeleni smuti Reese Witherspoon:

2 glavi rimske solate

Pol skodelice špinače

Pol skodelice kokosove vode

1 cela banana

1 celo jabolko

1 cela hruška

1 cela limona

Zelena (po želji)

Mandljevo maslo (po želji)

Reese Witherspoon je pred kratkim praznovala že svoj 50. rojstni dan.FOTO: Profimedia

Priprava:

Vse sestavine preprosto zblendajte skupaj, dokler ne dobite gladke teksture. Pijte vsako jutro za blistav ten in dodatno energijo. Lahko poskusite tudi z dodajanjem semen ali beljakovinskega prahu za nadgradnjo.

Nutricionistka svetuje, kaj bi še lahko dodali

Čeprav je Reesejin smuti odličen, nutricionistka Hannah Alderson meni, da bi ga majhne spremembe lahko še izboljšale. Ker napitek vsebuje veliko sadja in razmeroma malo beljakovin, priporoča dodatek zdravih maščob in beljakovin.

Med njene predloge spadajo:

Kolagen v prahu

Lanena semena ali chia semena

Visokokakovosten beljakovinski prah

Mandljevo maslo (že omenjeno, vendar poudarek na dodani količini)

Trdo kuhano jajce ob smutiju (za dodatne beljakovine)

"S temi dodatki bi bil smuti še bolj uravnotežen, zagotovil bi daljši občutek sitosti in izboljšal prehransko vrednost, kar bi ga 'dvignilo na novo raven'," je povedala omenjena strokovnjakinja za revijo Hello!.

Reese Witherspoon je pred kratkim praznovala že svoj 50. rojstni dan.FOTO: Profimedia

Prednosti uživanja omenjenega smutija

"To je zelo preprost način za povečanje vnosa barvitih vlaken, hidracije in mikrohranil takoj zjutraj, kar odlično podpira zdravje črevesja, daje energijo in čisti kožo," je še za revijo Hello! povedala omenjena nutricionistka in dodala, da se ključna prednost skriva v uporabi celih plodov sadja in listnate zelenjave.

Vir: eatingwell.com, hellomagazine.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
