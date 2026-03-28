Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša

Reese Witherspoon je pred kratkim praznovala že svoj 50. rojstni dan, a kljub temu je videti vsaj dve desetletji mlajša. Mnogi pripisujejo njen mladosten videz dobri genetiki in dragim tretmajem, vendar ima v resnici zvezdnica uspešnice Blondinka s Harvarda veliko bolj preprost vsakodnevni ritual, ki mu je zvesta že leta.
Kaj je skrivnost mladostnega videza Reese Witherspoon?
Njena skrivnost je zeleni smuti, ki ga uživa že leta. Recept zanj ji je podarila kolegica Kerry Washington. Reese se je spominjala njunega pogovora, ko je ob neki priložnosti opazila sijočo kožo Kerry Washington, ta pa ji je razkrila, da je za to 'kriv' zeleni napitek, piše portal Eating Well. Zato se je tudi Reese odločila za vključitev tega napitka v svojo vsakodnevno prehrano, omenjeni smuti pa več kot očitno odlično vpliva tudi nanjo.
Recept za zeleni smuti, ki ga obožuje Reese Witherspoon
Zeleni smuti Reese Witherspoon vsebuje mešanico vitaminov, mineralov in vlaknin, ključnih za dnevno vitalnost in sijoč videz, obenem pa zagotavlja hidracijo in podporo prebavi, piše portal Eating Well. Pomembno je izbrati sveže in kakovostne sestavine za optimalen učinek, še dodajajo. Vse sestavine, ki jih vsebuje omenjeni smuti, pa vas čakajo spodaj.
Tukaj je recept za zeleni smuti Reese Witherspoon:
2 glavi rimske solate
Pol skodelice špinače
Pol skodelice kokosove vode
1 cela banana
1 celo jabolko
1 cela hruška
1 cela limona
Zelena (po želji)
Mandljevo maslo (po želji)
Priprava:
Vse sestavine preprosto zblendajte skupaj, dokler ne dobite gladke teksture. Pijte vsako jutro za blistav ten in dodatno energijo. Lahko poskusite tudi z dodajanjem semen ali beljakovinskega prahu za nadgradnjo.
Nutricionistka svetuje, kaj bi še lahko dodali
Čeprav je Reesejin smuti odličen, nutricionistka Hannah Alderson meni, da bi ga majhne spremembe lahko še izboljšale. Ker napitek vsebuje veliko sadja in razmeroma malo beljakovin, priporoča dodatek zdravih maščob in beljakovin.
Med njene predloge spadajo:
Kolagen v prahu
Lanena semena ali chia semena
Visokokakovosten beljakovinski prah
Mandljevo maslo (že omenjeno, vendar poudarek na dodani količini)
Trdo kuhano jajce ob smutiju (za dodatne beljakovine)
"S temi dodatki bi bil smuti še bolj uravnotežen, zagotovil bi daljši občutek sitosti in izboljšal prehransko vrednost, kar bi ga 'dvignilo na novo raven'," je povedala omenjena strokovnjakinja za revijo Hello!.
Prednosti uživanja omenjenega smutija
"To je zelo preprost način za povečanje vnosa barvitih vlaken, hidracije in mikrohranil takoj zjutraj, kar odlično podpira zdravje črevesja, daje energijo in čisti kožo," je še za revijo Hello! povedala omenjena nutricionistka in dodala, da se ključna prednost skriva v uporabi celih plodov sadja in listnate zelenjave.
Vir: eatingwell.com, hellomagazine.com
