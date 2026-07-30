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Kaia Gerber
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V prosojni obleki je bila videti kot kopija slavne mame

N. Č.
30. 07. 2026 04.00
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Vrhunska eleganca na rdeči preprogi: Kaia Gerber je zablestela v kristalni 'goli' obleki in ponovno dokazala, da je prava modna ikona generacije Z.

Kaia Gerber je na newyorški premieri FX-ove serije The Shards znova potrdila status modne vplivnice. Izbrala je dolgo prosojno obleko, ki je bila prekrita z bleščečimi kristali, s čimer je pokazala, da je trend 'golih' oblek še kako živ. 

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Dogodek so poleg nje obiskala tudi druga znana imena, kot so Homer Gere, Evan Rachel Wood in Jordan Roth, vendar je bila prav Kaia tista, ki je zaradi svoje strateško izbrane modne kombinacije ukradla vso pozornost fotografov in modnih kritikov, piše Tportal.

Kaia Gerber močno spominja na svojo slavno mamo.
Kaia Gerber močno spominja na svojo slavno mamo. FOTO: Profimedia

Podrobnosti obleke: Prosojen material in mrežast vzorec

Obleka, ki jo je nosila Kaia Gerber, je odličen primer praktične uporabe drzne mode. Čeprav je material prosojen, so kristalne aplikacije tiste, ki poskrbijo za primerno mero diskretnosti. Gre za kroj z ravnimi linijami in tankimi naramnicami, ki ne potrebuje dodatnih modnih dodatkov, piše Tportal. Celotno podobo je Kaia dopolnila s srebrnimi sandali s tankimi paščki, ki se popolnoma skladajo z minimalističnim, a luksuznim pristopom k oblačenju za večerne priložnosti.

Genetika in slog: Ponovno oživljeni videz iz devetdesetih

Poleg obleke je k uspešnemu celotnemu videzu prispevala tudi pričeska in ličenje. Kaia je svoje dolge rjave lase nosila spuščene v bogatih volumnih, kar je značilno za videz njene mame Cindy Crawford iz 90. let. Njen make-up je bil v zemeljskih in bronastih tonih, oči pa so bile rahlo osenčene za bolj dramatičen učinek. Ta kombinacija je klasična izbira, ki vedno deluje na rdeči preprogi, še posebej, ko gre za poudarjanje naravne lepote brez nepotrebnega pretiravanja.

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Od modnih pist pred kamero: Kaiina nova vloga v seriji

Manekenka Kaia Gerber vse pogosteje vstopa v igralske vode. V seriji The Shards, ki jo je produciral Ryan Murphy, igra Susan Reynolds, pomemben lik v zgodbi, postavljeni v leto 1981. Serija temelji na romanu pisatelja Breta Eastona Ellisa in raziskuje življenje skupine bogatih dijakov, ki se soočajo s skrivnostmi in serijskimi zločini, piše Tportal. To je nova stopnička v Kaiini karieri, kjer svojo modno prezenco prenaša na televizijske zaslone v precej bolj kompleksni in temačni vlogi.

Kaia Gerber
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Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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KOMENTARJI (2)

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celjan2 30. 07. 2026 16.39
1 0
Ne samo Princ William, tudi jaz. Danes takšnih lepotic ne vidiš več na modnih pistah. samo še obešalnike!
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Grande cojones 30. 07. 2026 12.28
1 0
Lepo dekle!
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