Kaia Gerber s senzacionalnim videzom, ki je obnorel Hollywood

Modni svet je ponovno usmeril pogled v Los Angeles, kjer se je na prestižnem dogodku Vanity Faira – Vanities: A Night for Young Hollywood – zbrala nova generacija zvezdnikov. V ozadju legendarnega hotela Chateau Marmont je prizorišče postalo platno za izjemne stajlinge, med katerimi je izstopala Kaia Gerber .

Hčerka ikonične Cindy Crawford je še enkrat več dokazala svoj status v svetu visoke mode in neustrašnega stila, saj je v drzni črni obleki navdušila vse prisotne, piše Tportal.

Na dogodku se je Kaia Gerber pojavila v črni čipkasti mini obleki. Obleka je imela globok dekolte in je bila izdelana iz prozorne čipke, kar je ustvarilo senzualen, a hkrati mladosten videz. Posebnost je bil tudi trendi spuščen pas, ki je bil zasnovan tako, da se je obleka končala z voluminoznim, rahlo nabranim robom. Ta kroj je dodatno poudaril njene napete noge.

Stajling je zaključila s klasičnimi črnimi salonarji z visoko peto, ki so optično še podaljšale njene noge. Obleka je združila minimalističen kroj s prosojnim materialom, kar je zagotovilo mešanico drznosti in mladostne igrivosti. Celoten videz je bil tako popolnoma premišljen in usklajen.