Kaia Gerber
Kaia Gerber s senzacionalnim videzom, ki je obnorel Hollywood

N. Č.
15. 03. 2026 04.00
1

Na pomembnem predoskarjevskem dogodku se je Kaia Gerber pojavila v drzni čipkasti mini obleki. S črnimi salonarji in poudarjenim make-upom je njen stajling pritegnil ogromno pozornosti.

Modni svet je ponovno usmeril pogled v Los Angeles, kjer se je na prestižnem dogodku Vanity Faira – Vanities: A Night for Young Hollywood – zbrala nova generacija zvezdnikov. V ozadju legendarnega hotela Chateau Marmont je prizorišče postalo platno za izjemne stajlinge, med katerimi je izstopala Kaia Gerber.

Hčerka ikonične Cindy Crawford je še enkrat več dokazala svoj status v svetu visoke mode in neustrašnega stila, saj je v drzni črni obleki navdušila vse prisotne, piše Tportal.

Kaia Gerber
Kaia Gerber FOTO: Profimedia

Kaia Gerber navdušila v črni čipkasti obleki

Na dogodku se je Kaia Gerber pojavila v črni čipkasti mini obleki. Obleka je imela globok dekolte in je bila izdelana iz prozorne čipke, kar je ustvarilo senzualen, a hkrati mladosten videz. Posebnost je bil tudi trendi spuščen pas, ki je bil zasnovan tako, da se je obleka končala z voluminoznim, rahlo nabranim robom. Ta kroj je dodatno poudaril njene napete noge.

Stajling je zaključila s klasičnimi črnimi salonarji z visoko peto, ki so optično še podaljšale njene noge. Obleka je združila minimalističen kroj s prosojnim materialom, kar je zagotovilo mešanico drznosti in mladostne igrivosti. Celoten videz je bil tako popolnoma premišljen in usklajen.

Lepoto je podedovala po svoji slavni mami

Številni so že opazili podobnost med Kaio Gerber in njeno mamo Cindy Crawford. Podobnosti se zaveda tudi 24-letna manekenka, ki je leta 2019 za Byrdie povedala: "Vedno se rada vračam in gledam fotografije svoje mame, ko je bila bližje mojim letom. Ne moreš zanikati, da imava podobnosti."

"In vedno sem se trudila biti bolj podobna njej. Vedno sem jo občudovala v načinu, kako ni dovolila, da bi jo karkoli v poslu prizadelo," je dejala Gerberjeva za Byrdie in dodala: "V mojih očeh je najbolj kul in prijazna oseba na svetu."

Kaia Gerber
Kaia GerberFOTO: Profimedia
Vir: tportal.hr, byrdie.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Zato je pri 60. letih videti tako dobro

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

jast123 15. 03. 2026 09.17
mal prekratke noge ima
