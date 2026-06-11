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Kaja in karlo - ig
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Lepa Kaja izbrala obleko, ki razkriva njen izklesan trebuh

N. Č.
11. 06. 2026 08.57
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Kaja Casar in Karlo Godec še naprej živita svojo ljubezensko pravljico, ki se je začela pred kamerami. Tokrat je pozornost ukradla Kaja – z obleko, ki močno spominja na tisto, ki jo je na Story Hall of Fame nosila Anastasia Kaleb, le v drugi barvi.

Kaja Casar in Karlo Godec sta še vedno srečno zaljubljena. Njuna zgodba se je začela v šovu Sanjski moški Hrvaške, kjer sta se spoznala, zaljubila in – kot kaže – našla nekaj resnega. Po več kot pol leta skrivanja pred javnostjo sta pred nekaj meseci končno zadihala s polnimi pljuči. Skupaj živita v Zagrebu, pogosto potujeta in svoje trenutke delita na družbenih omrežjih, kjer ju spremlja vedno več oboževalcev.

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Kaja je pred kratkim objavila posnetke njunega romantičnega večera v elitni zagrebški restavraciji, kjer sta pela, se objemala in uživala v glasbi Tereze Kesovije.

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Posebno pozornost pa je pritegnila obleka

Kaja je za svoj romantični večer izbrala dolgo zeleno obleko z izrezom okoli trebuha, ki je razkrila njen izklesan, športen pas. Kaja je s svojo modno izbiro navdušila oboževalce in oboževalke, s Karlom pa sta delovala neverjetno usklajena.

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Spominjala na obleko, ki jo je pred kratkim nosila Anastasia

Kajina obleka pa je spominjala na obleko, ki jo je pred kratkim nosila Anastasia Kaleb, ki je prav tako našla ljubezen v šovu Sanjski moški Hrvaške. Tudi ona in Petar Rašić namreč še vedno živita svojo pravljico, njuna ljubezen pa se je iz šova preslikala v resnično življenje.

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Kakšno obleko je nosila Anastasia Kaleb?

Anastasia Kaleb je na Story Hall of Fame v Zagrebu nosila drzno, kabarejsko obleko, ki je prav tako poudarila njen pas in silhueto. Za razliko od Kaje je Anastasia izbrala obleko v čudoviti vinski barvi, tudi ona pa je s svojim partnerjem delovala neverjetno usklajeno. Več si lahko preberete TUKAJ!

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