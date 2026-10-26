Znana Slovenka pokazala novo frizuro in navdušila z blond barvo las

Kaja Casar je znana po svojih modnih izbirah in urejenem videzu, tokrat pa je vso pozornost pritegnila njena nova pričeska. Na Instagramu je objavila video, v katerem je pokazala dolge svetle lase z nežnimi valovi, ki so njenemu videzu dodali svežino in eleganco. V beli majici z odkritimi rameni je sproščeno pozirala pred kamero ter poudarila novo jesensko osvežitev svojega videza.
Sledilci niso skoparili s pohvalami
Pod objavo so se hitro zvrstili številni komplimenti. Sledilci so zapisali, da je videti odlično, nekateri pa so posebej pohvalili njene mehke kodre in svetlejši odtenek blond las. Mnogi menijo, da ji nova pričeska izjemno pristaja in še dodatno poudari njene obrazne poteze. Čeprav ne gre za drastično spremembo, so odzivi pokazali, da je bila osvežitev videza zadetek v polno.
Med komentarji so se znašle tudi lepe želje zanjo in za njenega partnerja Karla Godca, s katerim sta po koncu Sanjski moški Hrvaške oz. Gospodin Savršeni oddaje ostala skupaj.
Pričeska, ki jo bomo to jesen videvale povsod?
Mehki valovi, svetlejši blond odtenki in naraven volumen sodijo med najbolj priljubljene trende letošnje jeseni. Prav zato ni presenetljivo, da je nova podoba Kaje Casar požela toliko pohval. Njena pričeska združuje vse elemente, ki trenutno navdušujejo ljubiteljice lepote: zdrave in sijoče lase, nežno gibanje ter videz, ki deluje urejeno brez pretiranega truda.
Takšne pričeske so priljubljene tudi zato, ker so vsestranske in enostavne za vzdrževanje. Ne glede na to, ali lase nosimo spuščene ali spete v čop, ostajajo mehki valovi ena tistih klasik, ki se jim modne navdušenke vedno znova vračajo.
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