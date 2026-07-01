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Kaja Casar - ig
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Tako lepa je v kopalkah znana Slovenka

N. Č.
01. 07. 2026 04.00
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Kaja Casar, ki jo je Slovenija spoznala v šovu Sanjski moški Hrvaške, je prejšnji konec tedna pobegnila na Brač, kjer je želela uživati v miru, soncu in morju. Čeprav se je njen dopust začel precej burno, je hitro pokazala, da je kos vsaki situaciji.

Kaja Casar se je minuli vikend skupaj s svojim srčnim izbrancem Karlom odpravila na Brač. Simpatični par tam uživa v soncu, miru in prijetnem morju, a kljub idiličnemu dopustu, ni šlo vse brez zapletov ...

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Kaj se je zgodilo?

Kaja je takoj po prihodu na plažo stopila na vijak, kar bi lahko hitro pokvarilo začetek dopusta. Na srečo je bila rana površinska, sama pa je dogodek opisala povsem mirno. "Na srečo ni nič resnega, ni šlo pregloboko," je zapisala v Instagram zgodbi. Ker je pri takšnih poškodbah najpomembnejša higiena, je rano hitro očistila in se brez večjih težav vrnila v vodo, piše Net.hr

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Poškodba je ni ustavila: dan je nadaljevala sproščeno

Čeprav je bil začetek dopusta vse prej kot idealen, je Kaja preostanek dneva izkoristila za sproščanje ob morju. Brač jo je očaral s kristalno čisto vodo, mehko svetlobo tik pred sončnim zahodom in spokojnim vzdušjem, ki ga je želela ujeti tudi na fotografijah.

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V kopalkah je videti naravnost čudovito

Kaja je na Instagramu objavila serijo sedmih fotografij, posnetih v plitvini tik pred sončnim zahodom. Izbrala je bel bikini, ki je poudaril njeno športno postavo in se popolno ujel z nežno svetlobo.

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Fotografije, na katerih stoji v kristalno čisti vodi, v ozadju pa se dvigajo braške gore, so pravi dokaz, da Brač ponuja vrhunske lokacije za vse ljubitelje dobre fotografije. Kaja je pokazala, kako samozavestno se lahko vrneš pred objektiv tudi po neprijetnem začetku dneva.

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Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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KOMENTARJI (3)

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Kruha in Iger 01. 07. 2026 20.43
0 0
Če bi želela bit nekje v miru potem se ne bi takole fotkala. Očitno še ni ujela pravega, ki b ji lahko vse njene želje skeširal. Izgleda ok, če pa kopalke navlečeš čim višje so pa atributi še bolj vidni.
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Bebo2 01. 07. 2026 12.14
2 1
lepa
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?rni Ov?ar 01. 07. 2026 10.04
2 0
Kopalke so pa OK.
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