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Kaja Casar - ig
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Znana Slovenka še nikoli ni bila videti tako dobro

N. Č.
03. 08. 2026 04.00
10

Kaja Casar je na družbenih omrežjih navdušila z novo serijo poletnih fotografij, na katerih pozira ob morju. V črnih kopalkah je pokazala zavidljivo postavo in požela številne odzive svojih sledilcev.

V črnih kopalkah ukradla vso pozornost

Nekdanja udeleženka resničnostnega šova in spletna vplivnica Kaja Casar je svoje sledilce razveselila z novo objavo, ki je takoj pritegnila veliko pozornosti. Na fotografijah, posnetih ob morju, pozira v elegantnih črnih kopalkah, s katerimi je poudarila svojo vitko postavo in poletno zagorelost.

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Objava je hitro zbrala številne všečke in komentarje, mnogi pa so se strinjali, da Kaja še nikoli ni bila videti tako dobro. Sproščeno poletno vzdušje, modro morje v ozadju in preprost, a učinkovit videz so poskrbeli za popoln poletni prizor.

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Poletni videz, ki navdušuje

Črne kopalke veljajo za brezčasen modni kos, Kaja pa je dokazala, zakaj ostajajo ena najbolj priljubljenih izbir tudi letos. S preprostim stajlingom in naravno lepoto je ustvarila videz, ki je hkrati eleganten in sproščen, detajl z živalskim vzorcem na kopalkah pa je poskrbel, da je bil videz res poseben.

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Njeni sledilci so jo v komentarjih zasuli s komplimenti, pohvale pa so se nanašale tako na njen videz kot tudi na energijo, ki jo izžareva na fotografijah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Samozavest, ki jo je težko spregledati

Kaja Casar je v zadnjih letih zgradila zvesto skupnost sledilcev, ki redno spremljajo utrinke iz njenega vsakdana, potovanj in modnih kombinacij. Tokratna objava je še enkrat pokazala, da zna navdušiti tudi z bolj preprostimi poletnimi fotografijami.

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Sodeč po odzivih njenih oboževalcev je zadela v polno, številni pa se strinjajo, da je na najnovejših fotografijah videti bolje kot kadar koli prej. Poletje ji očitno še kako dobro pristoji.

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KOMENTARJI (10)

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exdetektiv 04. 08. 2026 08.19
0 0
Ve se kaj vsako žensko najbolj skrbi...
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AshBurton 03. 08. 2026 20.12
1 0
Znana🤣...znana ni,je pa umetna,lena in niti peiblizno ne zgleda dobro!!!
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bad-grandpa 03. 08. 2026 18.36
0 0
Postava ja, obrazne linije pa ne ravno.
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Albert Konečnik 03. 08. 2026 18.14
3 0
Čisto povprečna punca, ne vem, zakaj si zasluži toliko pompa. Plača za članek?
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Senca6 03. 08. 2026 12.24
2 0
na pravih mestih je gor dobla!
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Fourty Six 03. 08. 2026 11.49
2 1
Po čem je pa tako znana, jaz prvič slišim zanjo.
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Fourty Six 03. 08. 2026 11.34
1 1
Po čem je pa tako znana, jaz prvič slišim zanjo.
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GUNDABAD 03. 08. 2026 11.11
1 0
Zelo lepa punca :)
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Mio56 03. 08. 2026 10.20
3 1
Ze zdej ne zgleda lih pretirano dobro za svoja leta...se ji kr pozna da ji manjka ene 20cm visine da bi lahko dobro zgledala.....a po drugi strani je itak iz dneva v dan starejsa in leta pač ne prizanasajo pa ni vazno kolk botoxa si fila v sebe ze pr 20ih!
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Verus 03. 08. 2026 10.35
4 3
ma daj ne kvasi neumnosti. Najlepše ženske so nižje rasti, ženstvene in privlačne. Če je kaj moteče, je to, da vse današnje punce izgledajo isto. T. I. "instagram face". Ista obrazna mimika, značilna "drža" ust itd. Je pa punca privlačna. Ne piši bedarij.
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