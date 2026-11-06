Zaradi njega je zapustila Tenerife, leto pozneje sta še vedno nerazdružljiva

Ljubezenska zgodba, ki se je začela pred televizijskimi kamerami, še vedno traja. Kaja Casar in Karlo Godec, ki sta se spoznala v šovu Gospodin Savršeni, sta obeležila prvo obletnico od svojega prvega srečanja in z oboževalci delila ganljiv utrinek iz svojega razmerja.

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Vse se je začelo z vrtnico

Pred natanko enim letom sta se Kaja Casar in Karlo Godec prvič srečala na snemanju pete sezone priljubljenega šova Gospodin Savršeni. Takrat je Karlo Kaji izročil prvo vrtnico, pozneje pa tudi zadnjo, s katero je potrdil svojo končno odločitev.

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Ob prvi obletnici njunega srečanja je Karlo na družbenih omrežjih objavil čustven videoposnetek, sestavljen iz skupnih spominov. Posnetek spremlja zapis, da gre za njuno prvo, zagotovo pa ne zadnjo obletnico.

icon-expand Kaja in Karlo FOTO: VOYO

Delila sta utrinke iz skupnega življenja

V videomontaži je mogoče videti številne njune skupne trenutke: od sprehodov in romantičnih večerij do oddiha ob morju in sproščenega igranja biljarda. Posebno pozornost je pritegnil tudi zapis, v katerem povesta, da se je vse začelo z eno samo vrtnico, iz katere je zrasla ljubezenska zgodba, ki traja še danes. Njuna objava je hitro navdušila sledilce, ki par spremljajo že od začetka resničnostnega šova.

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Zaradi ljubezni je sprejela veliko odločitev

Po koncu snemanja se njuna zgodba ni zaključila. Nasprotno. Kaja Casar je zaradi skupne prihodnosti sprejela pomembno življenjsko odločitev. Zapustila je Tenerife, kjer je več let delala kot inštruktorica surfanja, in se preselila v Zagreb, da bi s Karlom zaživela pod isto streho. Prav ta poteza je številnim pokazala, da njuno razmerje ni le kratkotrajna televizijska romanca, ampak resna zveza z dolgoročnimi načrti.

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Družino sta povečala za novega člana

Njuno skupno življenje je zatem dobilo še eno lepo poglavje. Par je posvojil psa, ki sta ga poimenovala Mile. Tudi tega pogosto vključujeta v objave na družbenih omrežjih, kjer sledilci radi spremljajo njun vsakdan. Po poročanju portala Net.hr sta poletje preživela med delom in oddihom na hrvaški obali, še posebej rada pa sta obiskovala Brač.

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Ljubezen, ki je preživela tudi po koncu šova

Resničnostni šovi pogosto rodijo simpatije, ki po koncu snemanja hitro ugasnejo, vendar sta Kaja in Karlo dokazala, da je lahko tudi televizijska romanca začetek resne zveze. Leto dni po prvem srečanju sta še vedno skupaj, njuna obletnica pa je lep opomnik, da se lahko ljubezen včasih začne tam, kjer jo najmanj pričakujemo.

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