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Kaja Casar - ig
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Je znana Slovenka res noseča?

N. Č.
27. 06. 2026 04.00
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Karlo Godec se je končno odzval na vse glasnejše govorice o domnevni nosečnosti Kaje Casar. V novem zapisu razjasnjuje njun trenutni odnos.

Karlo Godec, ki smo ga spoznali v peti sezoni šova Sanjski moški Hrvaške, je na Instagramu pripravil sproščeno druženje s sledilci, kjer je odgovarjal na številna vprašanja o svojem življenju, odnosu s Kajo in prihodnjih načrtih. Ker se na družbenih omrežjih hitro širijo govorice, so ga oboževalci zasuli predvsem z vprašanji o njegovi partnerki Kaji Casar, zmagovalki iste sezone šova. Med vprašanji je izstopalo eno, ki je v zadnjih tednih krožilo po spletu: ali je Kaja noseča?

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Ali je Kaja Casar res noseča?

Vprašanje, ki je pritegnilo največ pozornosti, je bilo neposredno: "Je Kaja noseča?" Karlo se je odzval v svojem značilnem, sproščenem in iskrenem slogu. Ob fotografiji Kaje v naravnem videzu, brez ličil in med igro s psom, je zapisal: "Kolikor vem, ne, haha." S tem je jasno pokazal, da se na govorice ne namerava pretirano ozirati, hkrati pa je sledilcem ponudil iskren odgovor, ki je utišal špekulacije.

Instagram zgodba - Kaja in Karlo
Instagram zgodba - Kaja in Karlo FOTO: Instagram zgodba

Zakaj so oboževalci predvidevali, da je Kaja noseča?

Govorice o nosečnosti so se začele širiti zaradi več dejavnikov. Prvi je bil ta, da sta Karlo in Kaja v zadnjih mesecih delovala izjemno povezana in umirjena, kar je pri oboževalcih sprožilo ugibanja o naslednjem koraku v njuni zvezi. Ker sta eden najbolj priljubljenih parov iz resničnostnih šovov, se vsaka njuna objava hitro znajde pod drobnogledom, kar pogosto vodi v prenagljene zaključke.

Drugi razlog za špekulacije pa je bil internetni izziv, v katerem sta pred kratkim sodelovala Karlo in Kaja. Gre za spletni trend, ki napoveduje leto rojstva in spol otroka. Rezultat igre, v kateri sta sodelovala, je pokazal, da naj bi se jima že v letu 2027 pridružil dojenček, šlo pa naj bi za deklico.

Govorice so postale še glasnejše zaradi Kajinega navihanega in sproščenega odziva, ko je Karlo usmeril kamero proti njej. Kaja se je namreč nasmehnila in pokimala v Karlovo smer, češ da je pripravljena na naslednji korak.

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Čeprav se zdi, da zaenkrat Kaja res ni noseča, bodo oboževalci brez dvoma pozorni na njune naslednje korake.

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