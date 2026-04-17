Znana Slovenka navdušuje z novo frizuro

Kajo Casar smo pred kratkim spremljali v šovu Sanjski moški Hrvaške, kjer je simpatična Slovenka našla pravo ljubezen. Osvojila je srce sanjskega Karla, več o njunem razmerju pa si lahko preberete TUKAJ! Kaja je sicer že pred hrvaško sezono postala znana slovenskim gledalcem – najprej kot finalistka slovenskega Sanjskega moškega, nato pa še kot tekmovalka v športnem šovu Exatlon. Je izjemno priljubljena vplivnica, ki jo na Instagramu spremlja več kot 100 tisoč sledilcev. Njene objave pogosto razkrivajo njen aktiven življenjski slog, ljubezen do morja in narave ter njeno pristno osebnost.

Nova pričeska Kaje Casar

Kaja je v preteklosti pogosto nosila svetlejše, 'sončno obarvane' lase – od medenih pramenov do skoraj platinastih odtenkov, kar je razvidno tudi iz njenih starejših objav na Instagramu. Svetlejši toni so poudarjali njen poletni, surferski slog, ki ga je živela na Tenerifih. A kot je razvidno iz njenih družbenih omrežij, je zdaj presenetila s precej temnejšo barvo. Novi odtenek – globoka čokoladno rjava – ji daje bolj sofisticiran, zrel videz, ki lepo poudari njene poteze.

Sprememba je na Instagramu požela val navdušenja. Sledilci so jo zasuli s komentarji, kot so "Najlepša," "Top," "Prečudovita," in "Zelo ji pristoji." Mnogi so poudarili, da temnejši odtenek izpostavi njen naravni sijaj in barvo oči. Kaja pa je spremembo pospremila z nasmehom in sproščenimi fotografijami, ki dokazujejo, da se v novi podobi odlično počuti.

Kaja in Karlo še vedno srečna skupaj

Ljubezenska zgodba Kaje Casar in Karla Godca se je začela pred kamerami, a kot kaže, se uspešno nadaljuje tudi v resničnem življenju. Kot smo poročali, sta po koncu šova ostala skupaj, Kaja pa je, kot kaže, držala svojo obljubo in se po koncu snemanja šova Sanjski moški Hrvaške preselila h Karlu v Zagreb.

V intervjuju za naš portal Zadovoljna.si je Karlo razkril, da sta si s Kajo zelo podobna, oba pa cenita iskrenost, humor in aktivno življenje. Razkrila sta tudi, da se oba dobro razumeta s prijatelji in družino drug drugega, kar je bil zanju pomemben korak. Par pogosto objavlja skupne fotografije s potovanj, zmenkov in vsakdanjih trenutkov, kar potrjuje, da sta še vedno srečna in povezana.

Njuna zgodba ostaja ena najlepših romanc, ki so se razvile v resničnostnih šovih v regiji – in kot kaže, se Kaja in Karlo ne ozirata na govorice, temveč uživata v skupnem življenju, ki ga gradita po svojih pravilih. Več o tem, kaj sta nam zaupala v intervjuju, pa si lahko preberete TUKAJ!

icon-expand Karlo in Kaja FOTO: VOYO