Hrvaški nogometaš ljubi Slovenko, zdaj jo bo končno popeljal pred oltar

Slovenska podjetnica, manekenka in vplivnica Kaja Vidmar se bo kmalu poročila s svojim dolgoletnim partnerjem, nekdanjim hrvaškim nogometašem Šimetom Vrsaljkom. Na družbenih omrežjih je že delila prve utrinke s svoje dekliščine, ki je bila zasnovana v priljubljenem 'cowgirl' slogu.
Bodoča nevesta je nosila kratko belo obleko, ki je poudarila njeno postavo, dopolnila pa jo je z nepogrešljivim belim kavbojskim klobukom in kavbojskimi škornji.
Podrobnosti Kajine dekliščine in njena modna izbira za zabavo
Kaja je za svojo dekliščino izbrala kavbojsko tematiko, kar je v svetu zabav trenutno velik trend. Bila je v središču pozornosti, obkrožena s prijateljicami, s katerimi so ves večer plesale in uživale. Posebna pozornost je bila posvečena ustvarjanju fizičnih spominov. Na videoposnetku, ki ga je objavila na svojih družbenih omrežjih, lahko vidimo, da ni manjkal niti album, kamor so dekleta sproti lepile polaroidne fotografije.
Kako dolgo sta že par Kaja in Šime?
Kaja in Šime sta svojo zvezo sprva skrivala, vendar zdaj že nekaj časa živita skupaj z otroki in gradita skupno prihodnost, ki jo bosta kmalu okronala še z zakonsko zvezo. Njuno življenje vključuje vzgojo njune hčerke Viktorije, mladega sina in Šimetovega starejšega sina iz prvega zakona z Mateo Kedžo.
Družina je na prvem mestu
Družina je za Kajo in Šimeta na prvem mestu. Poleg Viktorije in najmlajšega sina je v njun dom vedno toplo sprejet tudi Šimetov sin Bruno. Kaja je leta 2022 za Story povedala, da ko Bruno pride k njim, njihova hiša oživi v 24-urni igri. Šime se kot oče izjemno angažira, ne glede na to, ali gre za novorojenčka ali starejšega otroka, je še dodala v omenjenem intervjuju.
Njuna vsakodnevna rutina je polna preprostih radosti, kot je poslušanje glasne glasbe in skupno petje po hiši. Kljub temu da sta oba javni osebnosti, sta se naučila čuvati svojo intimo predvsem zaradi otrok in ohranitve zdravega okolja za njun razvoj.
Vir: story.hr
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