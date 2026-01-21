Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem

V svetu zvezdništva so govorice del vsakdana, vendar se redkokdaj razvnamejo do te mere, da jih morajo akterji odločno zanikati. Ravno to se je zgodilo nedavno, ko so se pojavile divje špekulacije o romantični zvezi med priznanim country pevcem Keithom Urbanom in obetavno mlado zvezdnico Karley Scott Collins.
Kdaj je prišlo do govoric o razmerju?
Govorice so se razširile kmalu po tem, ko sta se Keith Urban in Nicole Kidman po 19 letih zakona tudi uradno ločila. Po poročanju revije People se je šušljalo celo o tem, da naj bi se parček že vselil skupaj, kar je izzvalo močan odziv pevke Karley Scott Collins, ki je vse obtožbe in ugibanja ostro zavrnila na svojih družbenih omrežjih.
Delila je posnetek zaslona članka z naslovom 'Keith Urban se je preselil h Karley Scott Collins?' Poleg je zapisala: "Ljudje, to je absolutno SMEŠNO in neresnično."
Keith Urban in Nicole Kidman
Kdo se je odločil za ločitev?
Po podatkih, ki jih navajata TMZ in Daily Mail, je bila Nicole sprva tista, ki si je želela rešiti zakon, medtem ko je bil Keith tisti, ki se je odločil, da rešitev njunega zakona ni več možna.
Kako se je začela njuna ljubezenska zgodba?
Zgodba njune ljubezni se je začela leta 2005, ko sta se Nicole in Keith srečala v Los Angelesu. Kot je Kidmanova povedala za People leta 2019, je takrat verjela, da je Urban 'ljubezen njenega življenja', kar priča o intenzivnosti njunega odnosa. Tudi Keith z lepimi besedami ni skoparil, leta 2020 je namreč v podcastu Daxa Sheparda Armchair Expert dejal, da je Nicole 'tista, ki jo je iskal vse življenje'.
Vir: people.com, tmz.com, dailymail.co.uk
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV