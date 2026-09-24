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Maja Šuput - ig
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Vroče praznovanje hrvaške estradnice, abraham slovenske igralke

N. Č.
24. 09. 2026 09.55
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Hrvaška pevka Maja Šuput je svoj 47. rojstni dan zaznamovala z glamuroznim praznovanjem v Londonu, medtem ko je slovenska igralka Katarina Čas abrahama praznovala na precej bolj sproščen in igriv način. Obe sta utrinke delili na družbenih omrežjih in navdušili sledilce.

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Konec septembra je v znamenju rojstnodnevnih praznovanj dveh priljubljenih zvezdnic. Medtem ko je slovenska igralka Katarina Čas svoj okrogli jubilej proslavila v družbi prijateljev, zeber in dinozavrov, se je hrvaška pevka Maja Šuput za praznovanje odločila v povsem drugačnem slogu, v središču Londona.

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Obe sta na družbenih omrežjih delili utrinke svojega posebnega dne, njuni praznovanji pa ne bi mogli biti bolj različni.

Katarina Čas abrahama praznovala na svoj način

Slovenska igralka Katarina Čas je letos dopolnila 50 let. Ob tej priložnosti je pripravila slavje, ki je združevalo dobro družbo, zabavo in nekoliko igrive nostalgije. Med gosti so bili tudi zanimivi dekorativni elementi, med njimi zebre in dinozavri, ki so poskrbeli za posebno vzdušje.

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Katarina je znana po tem, da zasebno življenje redko postavlja v ospredje, zato so bili utrinki njenega praznovanja za številne oboževalce pravo presenečenje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Maja Šuput je rojstni dan praznovala v londonskem glamurju

Povsem drugače je svoj 47. rojstni dan obeležila hrvaška zvezdnica Maja Šuput. Kot poroča Jutarnji list, je rojstni dan preživela v Londonu, kjer je bivala v prestižnem hotelu in na družbenih omrežjih delila fotografije praznovanja. Med drugim je pozirala s torto, številni pa so opazili tudi njeno drzno črno opravo.

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Polnočno presenečenje s torto, razkošno hotelsko okolje in številne čestitke sledilcev so zaznamovali začetek njenega rojstnega dne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pozornost je pritegnila tudi njena modna izbira

Dan po rojstnem dnevu je Maja sledilcem pokazala še eno modno kombinacijo iz Londona. Za obisk muzikala Moulin Rouge! The Musical je izbrala bleščečo oblikovalsko obleko londonske modne oblikovalke Nensi Dojaka, katere vrednost je po poročanju portala Index presegala tisoč evrov. Stajling je dopolnila z zlato torbico in belo jakno.

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Fotografije so hitro zaokrožile po spletu in sprožile številne odzive med oboževalci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dve praznovanji, dva povsem različna sloga

Če je Katarina Čas stavila na sproščeno praznovanje v krogu prijateljev in igrivo tematiko, je Maja Šuput izbrala glamur, luksuz in eno najbolj priljubljenih evropskih prestolnic.

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Prav v tem se morda skriva tudi čar obeh zvezdnic. Ena navdušuje z naravnostjo in pristnostjo, druga z ekstravaganco in vedno skrbno dodelano podobo. Obe pa sta dokazali, da je rojstni dan lahko nepozaben ne glede na to, ali ga praznujete med dinozavri ali v londonskem razkošju.

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