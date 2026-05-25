To so najlepše poročne fotografije Katarine Čas

Poroka Katarine Čas in njenega izbranca Luce Ciuta je v Trstu ustvarila prizore, ki bi jih zlahka zamenjali za filmske. Intimen obred, prežet z mediteransko svetlobo in nežnimi detajli, je razkril par v njuni najbolj pristni podobi. Fotografije, ki so nastale ob tem posebnem dnevu, ne izstopajo zaradi razkošja, temveč zaradi topline, iskrenosti in preproste elegance.
Poročni obred v dvojezičnem duhu
Obred je potekal v italijanskem Trstu, mestu, ki je paru še posebej blizu. Ceremonija je bila dvojezična, kar je čudovito odražalo njuno mednarodno zgodbo in kulturno prepletenost. V ospredju je bilo sproščeno, pristno vzdušje, ki ga je mogoče začutiti tudi na fotografijah: nežni pogledi, iskreni nasmehi in občutek domačnosti.
Nevesta, ki je zasijala
Katarina je blestela v elegantni, minimalistični poročni obleki, ki je poudarila njeno naravno lepoto. Poseben trenutek, ki ga ujamejo fotografije, je prihod neveste pred oltar, kjer jo je pospremil njen dolgoletni prijatelj in igralski kolega Jurij Zrnec. Ta ganljiva gesta je bila poklon njenemu pokojnemu očetu in eden najbolj čustvenih prizorov dneva.
Ganjen ženin
Luca Ciut, slovensko-italijanski skladatelj, je na fotografijah videti izjemno ponosen in ganjen. Njegova umirjena, topla prezenca dopolnjuje Katarinino energijo, skupaj pa ustvarjata podobo para, ki ga povezuje globoko razumevanje in spoštovanje.
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