Kate Hudson je navdušila v rdeči obleki Stelle McCartney.
Trači

Mini rdeča obleka, v kateri je ukradla vso pozornost

L.G.
06. 01. 2026 04.00
0

Rdeča preproga letošnje podelitve Critics' Choice Awards 2026 ni bila le uvod v sezono filmskih nagrad, temveč tudi jasen pokazatelj modnih smernic, ki bodo zaznamovale leto. Med številnimi dovršenimi večernimi toaletami je še posebej izstopala Kate Hudson, ki je s svojim videzom dokazala, da zna združiti drznost, eleganco in igrivost.

Kate Hudson se je pojavila v rdeči mini obleki oblikovalke Stelle McCartney, kar je na dogodkih takšnega formata še vedno relativno redek in tvegan izbor. Rdeče preproge nagrad so tradicionalno rezervirane za dolge silhuete, zato je bila odločitev za mini dolžino že sama po sebi jasna modna izjava. Kot poroča tportal, gre za obleko, ki zavestno 'krši pravila', a prav zaradi tega deluje sodobno in samozavestno.

Globok dekolte je bil središče njenega stajlinga
Globok dekolte je bil središče njenega stajlinga

Kroj je bil arhitekturno zasnovan, s poudarjenim srčkastim izrezom ter steznikom, ki je poudaril pas. Trodimenzionalna struktura okoli bokov je dodala dramatičnost, tkanina pa se je ovijala okoli pasu in se nato v elegantni dolgi vlečki spuščala do tal. Za piko na i so poskrbele črne najlonke in salonarji.

Kate Hudson je navdušila v rdeči obleki Stelle McCartney.
Kate Hudson je navdušila v rdeči obleki Stelle McCartney.FOTO: Profimedia

Detajl, ki je ukradel pozornost

Čeprav je bila obleka že sama po sebi dovolj opazna, so modni komentatorji hitro izpostavili ključni detajl: razkošen, bleščeč nakit, ki je celotno kombinacijo dvignil na raven visoke mode. Prav ta premišljena izbira dodatkov je ustvarila ravnovesje med drznostjo in prestižem ter preprečila, da bi videz deloval preveč igriv ali neprimeren za večerni dogodek.

Tudi Hello! Magazine je Kate Hudson uvrstil med najbolje oblečene zvezdnice večera, pri čemer so izpostavili njeno sposobnost, da iz preproste silhuete ustvari izjemno močan vizualni vtis.

V konkurenci zvezdniških modnih imen

People poroča, da je bil letošnja rdeča preproga izjemno raznolika. Poleg Kate je modne kritike navduševala tudi Elle Fanning, ki je izžarevala brezčasno it-girl eleganco v globoko izrezani zlati obleki iz kolekcije Ralph Lauren z videzom kovinskega sijaja. Ariana Grande je za to priložnost zasijala v po meri izdelani satenasti obleki Alberta Ferretti v nežno rožnatem odtenku, ki jo je dopolnjeval prosojen sloj, bogato okrašen s cvetličnimi detajli. Leighton Meester pa je navdušila v vijolični kreaciji iz kolekcije Carolina Herrera.

Bolj drzna je bila Teyana Taylor, ki je izbrala suknjičasti komplet Saint Laurent Anthonyja Vaccarella, ki ga je dopolnila s črnim perjem, usnjenimi rokavicami in visokimi škornji čez kolena. Mlada igralka Odessa A'zion pa je posegla po diskovsko navdihnjeni srebrni obleki, posuti z bleščicami. Zapeljiv videz so zaznamovali voluminozni rokavi in drzno izrezan detajl v obliki ključavnice.

Vir: tportal, hellomagazine.com, people.com, instyle.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
critics choice award hollywood rdeča preproga kate hudson ariana grande elle fanning moda večerna toaleta podelitev preproga
Ulična moda

To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic

Trači

Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen

