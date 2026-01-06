Mini rdeča obleka, v kateri je ukradla vso pozornost

Kate Hudson se je pojavila v rdeči mini obleki oblikovalke Stelle McCartney, kar je na dogodkih takšnega formata še vedno relativno redek in tvegan izbor. Rdeče preproge nagrad so tradicionalno rezervirane za dolge silhuete, zato je bila odločitev za mini dolžino že sama po sebi jasna modna izjava. Kot poroča tportal, gre za obleko, ki zavestno 'krši pravila', a prav zaradi tega deluje sodobno in samozavestno.
Kroj je bil arhitekturno zasnovan, s poudarjenim srčkastim izrezom ter steznikom, ki je poudaril pas. Trodimenzionalna struktura okoli bokov je dodala dramatičnost, tkanina pa se je ovijala okoli pasu in se nato v elegantni dolgi vlečki spuščala do tal. Za piko na i so poskrbele črne najlonke in salonarji.
Detajl, ki je ukradel pozornost
Čeprav je bila obleka že sama po sebi dovolj opazna, so modni komentatorji hitro izpostavili ključni detajl: razkošen, bleščeč nakit, ki je celotno kombinacijo dvignil na raven visoke mode. Prav ta premišljena izbira dodatkov je ustvarila ravnovesje med drznostjo in prestižem ter preprečila, da bi videz deloval preveč igriv ali neprimeren za večerni dogodek.
Tudi Hello! Magazine je Kate Hudson uvrstil med najbolje oblečene zvezdnice večera, pri čemer so izpostavili njeno sposobnost, da iz preproste silhuete ustvari izjemno močan vizualni vtis.
V konkurenci zvezdniških modnih imen
People poroča, da je bil letošnja rdeča preproga izjemno raznolika. Poleg Kate je modne kritike navduševala tudi Elle Fanning, ki je izžarevala brezčasno it-girl eleganco v globoko izrezani zlati obleki iz kolekcije Ralph Lauren z videzom kovinskega sijaja. Ariana Grande je za to priložnost zasijala v po meri izdelani satenasti obleki Alberta Ferretti v nežno rožnatem odtenku, ki jo je dopolnjeval prosojen sloj, bogato okrašen s cvetličnimi detajli. Leighton Meester pa je navdušila v vijolični kreaciji iz kolekcije Carolina Herrera.
Bolj drzna je bila Teyana Taylor, ki je izbrala suknjičasti komplet Saint Laurent Anthonyja Vaccarella, ki ga je dopolnila s črnim perjem, usnjenimi rokavicami in visokimi škornji čez kolena. Mlada igralka Odessa A'zion pa je posegla po diskovsko navdihnjeni srebrni obleki, posuti z bleščicami. Zapeljiv videz so zaznamovali voluminozni rokavi in drzno izrezan detajl v obliki ključavnice.
