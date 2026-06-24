Pri 52-ih brez modrčka, njena hči pa v kratki obleki

Kate Moss, večna muza svetovnih oblikovalcev, je ponovno dokazala, da so leta v svetu visoke mode le številka. Pri 52 letih je na moškem tednu mode v Parizu, natančneje na reviji hiše Saint Laurent, ustavila dih v drzni, a nadvse prefinjeni kombinaciji.
Kaj je na tednu mode v Parizu nosila Kate Moss?
Manekenka se je odločila za prosojen čipkast top brez nedrčka, kar je v kombinaciji s krojenim blazerjem in ozkimi kavbojkami ustvarilo videz, ki združuje rokerski šik z neusahljivo pariško eleganco, piše Daily Mail. Njena prisotnost v dvorani Bourse de Commerce je potrdila, da ostaja v samem vrhu modne elite.
Ob njej je stopala njena 23-letna hčerka Lila, ki prav tako postaja vse pomembnejše ime v industriji. Poleg njiju so v prvih vrstah sedele tudi zvezdnice, kot so Charli XCX, Daisy Edgar-Jones in Amelia Gray Hamlin, kar kaže na izjemen pomen dogodka za svetovno modno javnost.
Kaj je na dogodku nosila Lila Moss?
23-letna Lila Moss pod okriljem modne agencije svoje matere gradi impresivno kariero, ki temelji na trdem delu in izjemnem slogu. Za tokratno priložnost je izbrala šik mini obleko in modno sivo usnjeno torbico, piše Daily Mail. Njen videz je brez dvoma izstopal in ni ostal neopažen.
Tesen odnos z mamo
Lila je v intervjujih, vključno s tistim za British Vogue, odkrito spregovorila o dinamiki z mamo. Priznala je, da si kljub prepovedim pogosto izposoja njena oblačila. "Mami me vsaj enkrat na teden najde v svoji omari, vendar vem, da je vse, kar je resnično prepovedano, skrito," pravi Lila. S hudomušnim odgovorom je v intervjuju celo razkrila, da ji je uspelo 'prisvojiti si' celo vintage Dior Bar jakno, ki velja za pravo dragocenost v družinski garderobi.
Kako se je začela kariera Lile Moss?
Lila Moss je svojo modno pot uradno začela leta 2020, ko je odprla in zaprla revijo Miu Miu za sezono pomlad/poletje 2021, piše Daily Mail. Od takrat naprej njena karierna pot strmo narašča; postala je namreč obraz blagovnih znamk Gucci, Fendi, Marc Jacobs Beauty in YSL Beauty.
Vir: dailymail.com
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