Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kate Moss
Trači

Pri 52-ih brez modrčka, njena hči pa v kratki obleki

N. Č.
24. 06. 2026 09.28
1

Na moškem tednu mode v Parizu sta vso pozornost ukradli Kate Moss v drzni čipki in njena hčerka Lila Moss v elegantni mini obleki.

Kate Moss, večna muza svetovnih oblikovalcev, je ponovno dokazala, da so leta v svetu visoke mode le številka. Pri 52 letih je na moškem tednu mode v Parizu, natančneje na reviji hiše Saint Laurent, ustavila dih v drzni, a nadvse prefinjeni kombinaciji.

Lepa Helena osvaja Toronto: veste, kdo ji dela družbo?
Preberi še
Lepa Helena osvaja Toronto: veste, kdo ji dela družbo?

Kaj je na tednu mode v Parizu nosila Kate Moss?

Manekenka se je odločila za prosojen čipkast top brez nedrčka, kar je v kombinaciji s krojenim blazerjem in ozkimi kavbojkami ustvarilo videz, ki združuje rokerski šik z neusahljivo pariško eleganco, piše Daily Mail. Njena prisotnost v dvorani Bourse de Commerce je potrdila, da ostaja v samem vrhu modne elite.

Kate Moss
Kate MossFOTO: Profimedia

Ob njej je stopala njena 23-letna hčerka Lila, ki prav tako postaja vse pomembnejše ime v industriji. Poleg njiju so v prvih vrstah sedele tudi zvezdnice, kot so Charli XCX, Daisy Edgar-Jones in Amelia Gray Hamlin, kar kaže na izjemen pomen dogodka za svetovno modno javnost.

Objavila provokativni video, nato pa ...
Preberi še
Objavila provokativni video, nato pa ...

Kaj je na dogodku nosila Lila Moss?

23-letna Lila Moss pod okriljem modne agencije svoje matere gradi impresivno kariero, ki temelji na trdem delu in izjemnem slogu. Za tokratno priložnost je izbrala šik mini obleko in modno sivo usnjeno torbico, piše Daily Mail. Njen videz je brez dvoma izstopal in ni ostal neopažen.

Hčerka najlepše ženske na svetu privabljala poglede v šik plašču
Preberi še
Hčerka najlepše ženske na svetu privabljala poglede v šik plašču

Tesen odnos z mamo

Lila je v intervjujih, vključno s tistim za British Vogue, odkrito spregovorila o dinamiki z mamo. Priznala je, da si kljub prepovedim pogosto izposoja njena oblačila. "Mami me vsaj enkrat na teden najde v svoji omari, vendar vem, da je vse, kar je resnično prepovedano, skrito," pravi Lila. S hudomušnim odgovorom je v intervjuju celo razkrila, da ji je uspelo 'prisvojiti si' celo vintage Dior Bar jakno, ki velja za pravo dragocenost v družinski garderobi.

Lila Moss
Lila MossFOTO: Profimedia

Kako se je začela kariera Lile Moss?

Lila Moss je svojo modno pot uradno začela leta 2020, ko je odprla in zaprla revijo Miu Miu za sezono pomlad/poletje 2021, piše Daily Mail. Od takrat naprej njena karierna pot strmo narašča; postala je namreč obraz blagovnih znamk Gucci, Fendi, Marc Jacobs Beauty in YSL Beauty.

Kate Moss in Lila Grace Hack - sta zelo povezani.
Kate Moss in Lila Grace Hack - sta zelo povezani.FOTO: Profimedia
Hči obstala v šoku, ko je zagledala mamino frizuro
Preberi še
Hči obstala v šoku, ko je zagledala mamino frizuro
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: dailymail.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kate Moss Lila Moss Saint Laurent teden mode pariški teden mode hčerka hči hči slavne igralke
Moskisvet.com Šokirani boste nad postaranim videzom manekenke
24ur.com Manekenka Kate Moss dopolnila 50 let
Moskisvet.com Zloglasna sestra slavne manekenke tvegala z izbiro globokega dekolteja
Moskisvet.com Lottie Moss ne pozna sramu, zato je polsestra Kate Moss ne mara
24ur.com Kate Moss navdušila z mladostnim in zdravim videzom
24ur.com Kristina o sanjskem zmenku z Blažem: Počutila sem se kot princeska
Zadovoljna.si Valižanska princesa blestela v prekrasni poletni obleki
Priporoča
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Car3000 24. 06. 2026 19.46
0 0
Meni je mama bolj všeč.
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1819