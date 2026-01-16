Zadovoljna.si
Kate Moss
Trači

Modna ikona praznuje 52. rojstni dan

L.G.
16. 01. 2026 04.00
0

Danes, 16. januarja, praznuje 52. rojstni dan ena največjih modnih ikon vseh časov, Kate Moss. Ko je bila leta 1988 na newyorškem letališču JFK povsem po naključju opažena kot sramežljiva najstnica iz Londona, si je le malokdo lahko predstavljal, da bo prav ona v naslednjih letih preoblikovala modno industrijo.

Dekle, ki je spremenilo svet mode

Kot poroča Encyclopaedia Britannica, je Kate Moss pri rosnih 14 letih odkrila Sarah Doukas, ustanoviteljica agencije Storm. Njena drobna postava in neobičajen videz sta močno odstopala od takrat prevladujočih supermodelov, kot so Cindy Crawford, Naomi Campbell in Claudia Schiffer.

Prav ta drugačnost pa je postala njena največja prednost. Prelomni trenutek v karieri je prišel leta 1990 s fotografiranjem za revijo The Face, kmalu zatem pa še z ikonično kampanjo za Calvin Klein, v kateri je nastopila skupaj z Markom Wahlbergom. Kot navaja Business of Fashion, je Moss s tem postala obraz nove estetike, pozneje poimenovane heroin chic, ki je zaznamovala celotna devetdeseta leta in sprožila številne razprave o lepotnih idealih.

Svetovna slava in rekordne naslovnice

V devetdesetih letih je Kate Moss postala ena najbolj iskanih in prepoznavnih manekenk na svetu. Po podatkih, ki jih navaja Britannica, se je pojavila na več kot 300 naslovnicah prestižnih modnih revij, med njimi Vogue, Elle in Harper's Bazaar. Njena kariera je bila tesno povezana z največjimi modnimi hišami, kot so Chanel, Versace, Dior in Yves Saint Laurent, pri čemer je Moss pogosto veljala za muzo oblikovalcev in fotografov.

S svojim neobičajnim videzom je spremenila modni svet.
S svojim neobičajnim videzom je spremenila modni svet.FOTO: Profimedia

Ljubezenska razmerja pod drobnogledom javnosti

Z njeno slavo je raslo tudi zanimanje za njeno zasebno življenje. Med najbolj odmevnimi je bila vsekakor njena zveza z igralcem Johnnyjem Deppom. Kot poroča People, sta bila par med letoma 1994 in 1997, njun odnos pa so mediji pogosto opisovali kot strasten, intenziven in nepredvidljiv.

Pozneje je veliko pozornosti pritegnila tudi njena zveza z glasbenikom Peteom Dohertyjem, ki je bila pogosto na naslovnicah britanskih tabloidov. Razmerje so spremljali škandali, razhodi in ponovna zbliževanja, Moss pa se je v tem obdobju znašla v središču enega najbolj burnih poglavij svoje kariere.

Johnny Depp in Kate Moss sta bila par med letoma 1994 in 1997.
Johnny Depp in Kate Moss sta bila par med letoma 1994 in 1997.FOTO: Profimedia
Škandali in vrnitev na vrh

Leta 2005 so britanski tabloidi objavili fotografije, ki naj bi prikazovale uživanje drog. Kot navaja BBC, je Moss zaradi tega izgubila več pomembnih oglaševalskih pogodb, mnogi pa so napovedovali konec njene kariere. Vendar se je že leto pozneje vrnila na modne piste in v velike oglaševalske kampanje, kar so številni mediji označili za enega najbolj opaznih povratkov v zgodovini mode.

Podjetniška pot in življenje danes

V zadnjih letih Kate Moss ni več prisotna le kot manekenka, temveč tudi kot podjetnica. Kot poroča The Guardian, je leta 2022 ustanovila blagovno znamko Cosmoss, ki združuje prehranska dopolnila, dišave in izdelke za nego, ki temeljijo na holističnem pristopu k dobremu počutju.

Pomemben del njenega življenja je tudi hči Lila Moss, ki uspešno stopa po materinih stopinjah in se že pojavlja na modnih revijah ter naslovnicah priznanih revij.

Kate Moss in Lila Grace Moss Hack.
Kate Moss in Lila Grace Moss Hack.FOTO: Profimedia

Ikona, ki je preživela čas

Kate Moss danes velja za eno redkih modnih ikon, ki so preživele desetletja nenehnih sprememb, trendov in pritiskov industrije. Njen vpliv presega modne piste, postala je simbol obdobja, uporniške estetike in hkrati dokaz, da je mogoče kariero znova in znova na novo opredeliti.

Viri: Encyclopaedia Britannica, Business of Fashion, People, BBC, The Guardian

kate moss lila moss johnny depp supermodel modna ikona rojstni dan
