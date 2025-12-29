Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno

Oskarjevka Kate Winslet, ikonična britanska igralka, je nedavno v oddaji Desert Island Discs odprto spregovorila o boleči in zahtevni preteklosti, ki jo je zaznamovalo hudo vrstniško nasilje in poniževalne besede njene učiteljice igranja, poroča Daliy. Mail.
Kaj se je zgodilo?
Oskarjevka Kate Winslet je voditeljici Lauren Laverne povedala: "V živo se spominjam učiteljice drame, za katero so mnogi zmotno domnevali, da je moški – v resnici je bila ženska – da mi je rekla: 'No, draga, imela boš kariero, če se boš zadovoljila z vlogami debeluške.' To ni bilo prav lepo, kajne? Grozljivo je, kaj vse ljudje govorijo otrokom."
Zasmehovanje tudi s strani vrstnikov
Kate Winslet je že v osnovni šoli trpela zaradi vrstniškega nasilja. Sošolci so jo žalili zaradi njenega videza, jo klicali z grdnimi vzdevki in jo celo zaklepali v šolske omarice, poroča Daily Mail. Sama pravi, da nikoli ni bila 'dejansko debela', a so jo kljub temu zbadali, predvsem zaradi močnejših stegen.
Nasilje se ni končalo, ampak se je nadaljevalo tudi v njenih najstniških letih. Dodatno se je poslabšalo, ko je pri petnajstih letih dobila svojo prvo večjo vlogo v BBC-jevi seriji Dark Season. Po vrnitvi v šolo so se vrstniki, ki bi ji morali stati ob strani in jo podpirati, še bolj distancirali, kar ji je jasno sporočilo, da je niso želeli med sabo, še piše Daily Mail.
Vpliv na samopodobo
Leta ponižanj so na mlado igralko močno vplivala ter pustila globok in trajen pečat na njeni samopodobi. Priznala je, da se je med petnajstim in devetnajstim letom svojega življenja neprestano stradala in bila na dietah. Vse skupaj je privedlo do izjemno nezdravega odnosa do hrane, kjer sta obsedenost z videzom in strah pred debelostjo močno dominirala njenimi mislimi, poroča Daliy Mail.
To izkušnjo opisuje kot edino stvar v življenju, ki jo danes iskreno obžaluje. Želi si namreč, da ne bi toliko časa posvetila skrbem glede videza.
Vir: daliymail.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV