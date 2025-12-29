Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno

Oskarjevka Kate Winslet , ikonična britanska igralka, je nedavno v oddaji Desert Island Discs odprto spregovorila o boleči in zahtevni preteklosti, ki jo je zaznamovalo hudo vrstniško nasilje in poniževalne besede njene učiteljice igranja, poroča Daliy. Mail.

Oskarjevka Kate Winslet je voditeljici Lauren Laverne povedala: "V živo se spominjam učiteljice drame, za katero so mnogi zmotno domnevali, da je moški – v resnici je bila ženska – da mi je rekla: 'No, draga, imela boš kariero, če se boš zadovoljila z vlogami debeluške .' To ni bilo prav lepo, kajne? Grozljivo je, kaj vse ljudje govorijo otrokom."

Kate Winslet je že v osnovni šoli trpela zaradi vrstniškega nasilja. Sošolci so jo žalili zaradi njenega videza, jo klicali z grdnimi vzdevki in jo celo zaklepali v šolske omarice, poroča Daily Mail. Sama pravi, da nikoli ni bila 'dejansko debela', a so jo kljub temu zbadali, predvsem zaradi močnejših stegen.

Nasilje se ni končalo, ampak se je nadaljevalo tudi v njenih najstniških letih. Dodatno se je poslabšalo, ko je pri petnajstih letih dobila svojo prvo večjo vlogo v BBC-jevi seriji Dark Season. Po vrnitvi v šolo so se vrstniki, ki bi ji morali stati ob strani in jo podpirati, še bolj distancirali, kar ji je jasno sporočilo, da je niso želeli med sabo, še piše Daily Mail.