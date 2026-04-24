Veljala je za seks simbol, danes je ne bi spoznal nihče

Kdo je Kathleen Turner?

Kathleen Turner (rojena 19. junija 1954 v Missouriju) je ameriška igralka, znana po svojem globokem, prepoznavnem glasu in močni odrski prezenci. Odraščala je v diplomatski družini in otroštvo preživela v Kanadi, Venezueli, na Kubi in v Veliki Britaniji, kar je močno oblikovalo njeno osebnost in odprtost do sveta. Študirala je na University of Maryland, kjer je diplomirala iz gledališke umetnosti.

Kariera Kathleen Turner

Turnerjeva je zaslovela z vlogo Matty Walker v filmu Body Heat (1981), ki ji je prinesla status seks simbola in takojšnjo hollywoodsko prepoznavnost. Po poročanju Britannice je bil film prelomnica v njeni karieri, saj je njen nastop postal ikoničen primer sodobne 'femme fatale'. V 80. letih je nanizala uspešnice, kot so Romancing the Stone (1984), Prizzi's Honor (1985) in Peggy Sue Got Married (1986), za katerega je prejela nominacijo za oskarja.

Turnerjeva je blestela tako v komedijah kot dramah, njen glas pa je postal legendarno prepoznaven tudi v animaciji – najbolj kot Jessica Rabbit v filmu Who Framed Roger Rabbit (1988). V 90. letih je nadaljevala z uspešnimi vlogami, med drugim v filmih Serial Mom in The Virgin Suicides, ter se uveljavila tudi na Broadwayu, kjer je prejela več nominacij za nagrade Tony.

Kdo je njen partner?

Kathleen Turner se je leta 1984 poročila z Jayem Weissom, newyorškim nepremičninarjem in glasbenikom. Ločila sta se leta 2007, a sta ostala v dobrih odnosih. Skupaj imata hčer Rachel Ann Weiss, ki je danes glasbenica, piše People.

Zdravstveni izzivi

V intervjuju za Vulture je Turnerjeva razkrila, da so ji v poznih 30. letih diagnosticirali revmatoidni artritis, ki je močno vplival na njeno kariero. Zaradi močnih steroidnih terapij se je njen videz spremenil, kar je vplivalo na to, da je Hollywood ni več videl kot tipično vodilno igralko. Kljub temu je ostala aktivna in se nikoli ni povsem umaknila iz javnosti.

Kaj se z njo dogaja danes?

V zadnjem času je v javnosti ne vidimo več tako pogosto, a se je pred kratkim pojavila na rdeči preprogi ob premieri risanega filma Animal Farm. Kathleen v filmu, ki temelji na satiričnem distopičnem romanu Georgea Orwella iz leta 1945, igra Benjamina, poroča Hello!. "Zelo, zelo sem uživala," je o svojih izkušnjah z delom na filmu povedala za Digital Journal.

Gre za animirano adaptacijo, o kateri je po poročanju revije Hello! povedala: "Mislim, da je zaradi predstavitve nekaterih likov, živali in animacije bolj dostopna mlajšemu občinstvu. To je zgodba, ki se vedno znova ponavlja ... vsakih 80 let, odkar jo je George Orwell napisal, smo spet tukaj. Torej jo je treba povedati znova."

