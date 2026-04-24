Kathleen Turner - na premieri Animal Farm
Trači

Veljala je za seks simbol, danes je ne bi spoznal nihče

N. Č.
24. 04. 2026 04.00
3

Kathleen Turner je ena najbolj prepoznavnih igralk 80. let, znana po svojem zapeljivem glasu, karizmi in vlogah, ki so jo izstrelile med največje zvezde svoje generacije. Danes je videti popolnoma drugače in na ulici je marsikdo sploh ne bi več prepoznal.

Kdo je Kathleen Turner?

Kathleen Turner (rojena 19. junija 1954 v Missouriju) je ameriška igralka, znana po svojem globokem, prepoznavnem glasu in močni odrski prezenci. Odraščala je v diplomatski družini in otroštvo preživela v Kanadi, Venezueli, na Kubi in v Veliki Britaniji, kar je močno oblikovalo njeno osebnost in odprtost do sveta. Študirala je na University of Maryland, kjer je diplomirala iz gledališke umetnosti.

Bila je seks simbol in ena najlepših žensk na svetu
Preberi še
Bila je seks simbol in ena najlepših žensk na svetu

Kariera Kathleen Turner

Turnerjeva je zaslovela z vlogo Matty Walker v filmu Body Heat (1981), ki ji je prinesla status seks simbola in takojšnjo hollywoodsko prepoznavnost. Po poročanju Britannice je bil film prelomnica v njeni karieri, saj je njen nastop postal ikoničen primer sodobne 'femme fatale'. V 80. letih je nanizala uspešnice, kot so Romancing the Stone (1984), Prizzi's Honor (1985) in Peggy Sue Got Married (1986), za katerega je prejela nominacijo za oskarja.

Umrla igralka, ki je veljala za seks simbol
Preberi še
Umrla igralka, ki je veljala za seks simbol

Turnerjeva je blestela tako v komedijah kot dramah, njen glas pa je postal legendarno prepoznaven tudi v animaciji – najbolj kot Jessica Rabbit v filmu Who Framed Roger Rabbit (1988). V 90. letih je nadaljevala z uspešnimi vlogami, med drugim v filmih Serial Mom in The Virgin Suicides, ter se uveljavila tudi na Broadwayu, kjer je prejela več nominacij za nagrade Tony.

Kathleen Turner
Kathleen TurnerFOTO: Profimedia

Kdo je njen partner?

Kathleen Turner se je leta 1984 poročila z Jayem Weissom, newyorškim nepremičninarjem in glasbenikom. Ločila sta se leta 2007, a sta ostala v dobrih odnosih. Skupaj imata hčer Rachel Ann Weiss, ki je danes glasbenica, piše People.

30 let je ljubila nasilneža, nato pa umrla v najhujših mukah
Preberi še
30 let je ljubila nasilneža, nato pa umrla v najhujših mukah

Zdravstveni izzivi

V intervjuju za Vulture je Turnerjeva razkrila, da so ji v poznih 30. letih diagnosticirali revmatoidni artritis, ki je močno vplival na njeno kariero. Zaradi močnih steroidnih terapij se je njen videz spremenil, kar je vplivalo na to, da je Hollywood ni več videl kot tipično vodilno igralko. Kljub temu je ostala aktivna in se nikoli ni povsem umaknila iz javnosti.

Kathleen Turner
Kathleen TurnerFOTO: Profimedia

Kaj se z njo dogaja danes?

V zadnjem času je v javnosti ne vidimo več tako pogosto, a se je pred kratkim pojavila na rdeči preprogi ob premieri risanega filma Animal Farm. Kathleen v filmu, ki temelji na satiričnem distopičnem romanu Georgea Orwella iz leta 1945, igra Benjamina, poroča Hello!. "Zelo, zelo sem uživala," je o svojih izkušnjah z delom na filmu povedala za Digital Journal.

La Toya izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Preberi še
La Toya izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako

Gre za animirano adaptacijo, o kateri je po poročanju revije Hello! povedala: "Mislim, da je zaradi predstavitve nekaterih likov, živali in animacije bolj dostopna mlajšemu občinstvu. To je zgodba, ki se vedno znova ponavlja ... vsakih 80 let, odkar jo je George Orwell napisal, smo spet tukaj. Torej jo je treba povedati znova."

Kathleen Turner - na premieri Animal Farm
Kathleen Turner - na premieri Animal FarmFOTO: Profimedia
Zvezdnica legendarne serije Obalna straža je danes neprepoznavna
Preberi še
Zvezdnica legendarne serije Obalna straža je danes neprepoznavna
Vir: people.com, hellomagazine.com, vulture.com, britannica.com

Trači

V srebrni mini obleki je dvignila temperaturo

Oddaje

Dvoboj brez milosti: Igor premagal Gregorja

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
juventina10 24. 04. 2026 21.03
1 0
kaj pa filma Vojna zakoncev Rose in Dragulj Nila?
ODGOVORI
rok1211 24. 04. 2026 11.18
2 5
moški kot vino, ženske kot mleko
ODGOVORI
JB2024 24. 04. 2026 14.28
6 2
Smo videli Mickeya Rourka, ja. In v našem Lidlu vsak dan gledam enega smrdljivega vkajenega tipa. Kot vino... katero to?!
ODGOVORI
