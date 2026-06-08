Izgubila 45 kilogramov in postala neprepoznavna

Igralka Kathy Bates , ki jo najbolje poznamo po njenih zahtevnih filmskih vlogah in oskarju za film Misery , je v zadnjih nekaj letih presenetila javnost s svojo vizualno spremembo. Batesova se je po desetletjih kariere odločila za resen korak k izboljšanju zdravja.

V zadnjih nekaj letih ji je uspelo izgubiti približno 45 kilogramov , kar je rezultat postopne spremembe življenjskih navad in večje osredotočenosti na dobro počutje.

Ključ do njenega uspeha se ne skriva v hitrih dietah, temveč v popolni reorganizaciji vsakdana. Kathy Bates poudarja, da je bila izguba 45 kilogramov dolgoročen proces, ki je vključeval premišljeno izbiro hrane in razumevanje potreb lastnega telesa.

Pri njenih letih je poudarek predvsem na zdravju srca in gibljivosti, kar ji omogoča, da še vedno aktivno sodeluje pri številnih televizijskih projektih. Njen urnik ostaja natrpan, a si zdaj vedno vzame čas za zdrave obroke, piše Net.hr. Praktičen nasvet, ki ga Batesova pogosto omenja, je poslušanje signalov telesa in prenehanje prehranjevanja, ko začutiš sitost, kar je v sodobnem svetu pogosto spregledana vrlina.