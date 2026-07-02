Žena nogometaša v kompletu, ki stane več kot 1000 evrov

Harry Kane je s svojim kapetanskim nastopom in dvema goloma v samem zaključku srečanja ponovno dokazal svojo vrednost za angleško izbrano vrsto, piše Index.hr.
A poleg športnih naslovnic so se o tekmi razpisali tudi modni strokovnjaki. Razlog? Katie Kane, ki je tekmo v Atlanti spremljala v izjemno dragem modnem kosu. Namesto običajnega belega dresa, ki so ga nosili njeni otroci, je Katie izbrala komplet priznane modne znamke. Kot poroča hrvaški medij Index.hr, je za svoj videz namenila več kot 1000 evrov, s čimer je med navijači in na družbenih omrežjih takoj sprožila val zanimanja za svoj osebni slog.
Zakaj je njena modna izbira pritegnila toliko pozornosti?
Detajli o obleki, ki jih povzema portal Index.hr, razkrivajo, da je bila Katiejina odločitev za znamko Toteme izjemno premišljena. Gre za kombinacijo udobja in visokega sloga, saj se svilena tkanina s srajčnim ovratnikom in kratkimi hlačami odlično obnese v vročem ozračju nogometnega spektakla.
Komplet z logotipom znamke velja za enega najbolj zaželenih kosov sezone. Medtem ko so bili otroci Ivy Jane in Vivienne v belih majicah z očetovo številko devet, mama ni želela tekmovati z dresom, temveč dopolniti podobo s slogom.
Kdo je Katie Goodland, žena Harryja Kana?
Katie, z dekliškim priimkom Goodland, je soproga slavnega Harryja Kana. Čeprav ima pod palcem dovolj sredstev za brezskrbno življenje, Katie ni opustila svojih ambicij. Nekdanja športnica danes velja za spoštovano osebno trenerko. Tudi danes, ob vseh družinskih obveznostih, ostaja dejavna v svojem poklicu. Njena sposobnost uravnoteženja zasebnega življenja, podpore kapetanu Bayern Münchna in lastne rasti v športni industriji navdihuje mnoge, piše Index.hr.
Vir: index.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV