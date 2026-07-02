Žena nogometaša v kompletu, ki stane več kot 1000 evrov

Harry Kane je s svojim kapetanskim nastopom in dvema goloma v samem zaključku srečanja ponovno dokazal svojo vrednost za angleško izbrano vrsto, piše Index.hr.

A poleg športnih naslovnic so se o tekmi razpisali tudi modni strokovnjaki. Razlog? Katie Kane, ki je tekmo v Atlanti spremljala v izjemno dragem modnem kosu. Namesto običajnega belega dresa, ki so ga nosili njeni otroci, je Katie izbrala komplet priznane modne znamke. Kot poroča hrvaški medij Index.hr, je za svoj videz namenila več kot 1000 evrov, s čimer je med navijači in na družbenih omrežjih takoj sprožila val zanimanja za svoj osebni slog.