Kraljica ulične mode navdušila v beli poletni obleki

Katie Holmes znova dokazuje, zakaj velja za eno največjih modnih ikon. Za svoj prvi uradni nastop na rdeči preprogi z novim partnerjem Jasonom Bardom Yarmoskyjem je izbrala videz, ki je navdušil modne navdušenke po vsem svetu. V ospredju je bila preprosta, a izjemno elegantna bela poletna obleka.

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Minimalizem, ki nikoli ne gre iz mode

Katie Holmes je za odmeven večer v Hamptonsu izbrala dolgo obleko v beli barvi brez naramnic. Kroj z ravnimi linijami je poudaril njeno silhueto, svetla barva pa je ustvarila svež in lahkoten poletni videz, piše Tportal.

icon-expand Katie Holmes in Jason Bard - prvič skupaj na rdeči preprogi. FOTO: Profimedia

Posebnost obleke je bila njena tekstura. Robovi so bili okrašeni z nežnimi resicami, ki so sicer minimalističnemu kosu dodale nekaj boemskega pridiha. Prav ta kombinacija preprostosti in zanimivih detajlov je poskrbela, da je stajling deloval zelo modno, ne da bi bil pretirano vpadljiv.

Presenetila je z izbiro čevljev

Čeprav bi ob takšni obleki mnogi pričakovali klasične salonarje ali nevtralne sandale, se je igralka odločila za nekoliko drznejšo izbiro. Obula je visoke pete s potiskom kačje kože, ki so celotnemu videzu dodali karakter. Prav čevlji so bili element, ki je stajling dvignil na višjo raven. Zemeljski odtenki potiska so se lepo ujeli s kremnim tonom obleke, hkrati pa so ustvarili zanimiv kontrast. Katie je dokazala, da lahko že en modni dodatek popolnoma spremeni končni vtis.

Tudi partner je stavil na eleganco

Jason Bard Yarmosky je za skupni nastop izbral povsem črno kombinacijo. Elegantne hlače, temni čevlji in preprost zgornji del so ustvarili prefinjen videz, ki se je odlično dopolnjeval z igralkino svetlo modno izbiro.

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Kontrast med njuno opravo je na fotografijah deloval izjemno skladno. Namesto kričečih modnih kosov sta oba stavila na brezčasno eleganco in kakovostne materiale.

icon-expand Katie Holmes in Jason Bard - delovala sta izjemno skladno in srečno. FOTO: Profimedia

Zakaj jo kličejo kraljica ulične mode?

Katie Holmes sicer že leta velja za eno najbolj občudovanih zvezdnic v svetu vsakdanje mode. Njeni stajlingi pogosto združujejo klasične kose, udobje in aktualne modne trende, zaradi česar jih ženske zlahka prenesejo tudi v svoje garderobe. Namesto ekstravagantnih kosov najraje izbira preproste kombinacije, ki jih nadgradi z zanimivimi detajli.

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Prav zato jo modni poznavalci pogosto označujejo za kraljico ulične mode. Njene modne odločitve redno navdušujejo na ulicah New Yorka, kjer jo pogosto fotografirajo v sproščenih, a premišljeno sestavljenih kombinacijah. Tudi tokrat je dokazala, da za nepozaben videz niso potrebni bleščice in ekstravaganca, temveč dobra obleka, pravi čevlji in kanček samozavesti.

icon-expand Katie Holmes sicer velja za 'kraljico ulične mode'. Vedno navduši s sproščenimi, a hkrati drznimi outfiti. FOTO: Profimedia

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