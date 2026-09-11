Po dolgem času je spet tako nasmejana

Katie Holmes in njen partner Jason Bard Yarmosky sta se v sredo skupaj udeležila modne revije znamke Cult Gaia v okviru tedna mode v New Yorku, piše revija People. Par so fotografi ujeli med prihodom na dogodek, kjer sta se sprehajala z roko v roki in si izmenjevala nežnosti.
Na dogodku sta sedela v prvi vrsti, kjer sta se družila z drugimi gosti, med drugim tudi z modeloma Heleno Christensen in Iman. Fotografije z dogodka kažejo, da sta bila ves čas v tesni družbi drug drugega.
Ljubezni ne skrivata več
Njuna zveza je v javnosti prvič pritegnila pozornost julija letos, ko so ju opazili skupaj na projekciji filma The Invite v East Hamptonu. Očividci so takrat za revijo People povedali, da sta delovala zelo sproščeno in zaljubljeno.
Da je njuna romanca resna, je potrdila tudi igralka sama. Prvega septembra je namreč na družbenem omrežju Instagram partnerju voščila za rojstni dan in ga označila za 'najboljšega med najboljšimi', s čimer je njuno zvezo tudi uradno potrdila javnosti.
Romantične fotografije iz Italije
Po potrditvi zveze sta oba na Instagramu delila utrinke s skupnega oddiha ob italijanskem jezeru Como. Med fotografijami so bili prizori vožnje s čolnom, pohodništva, romantičnih večerij in celo poljub para, kar je navdušilo njune sledilce.
Kdo je Jason Bard Yarmosky?
Jason Bard Yarmosky je umetnik iz New Yorka, katerega dela so bila predstavljena v številnih galerijah in muzejih. Po navedbah njegove spletne strani se v svojem ustvarjanju posveča temam staranja, časa in spomina. Par naj bi se spoznal letos poleti na dogodku v okviru festivala Tribeca Festival, kjer sta se hitro ujela.
Po besedah vira blizu igralke je bila Katie Holmes vedno naklonjena ustvarjalnim ljudem. Rada je v družbi ljudi, ki jih navdušuje to, kar počnejo, je vir zaupal reviji People.
Vir: People, AOL
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