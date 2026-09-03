Ena fotografija je razkrila, kako zelo je zaljubljena

Katie Holmes je 1. septembra na Instagramu objavila dve fotografiji, s katerima je svojemu partnerju voščila za rojstni dan. Ob slikah je zapisala: "Vse najboljše najboljšemu med najboljšimi."

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Na eni od fotografij se par smeji in nežno stiska drug k drugemu, medtem ko druga prikazuje rojstnodnevno torto s prižganimi svečkami. Kot poroča revija People, je igralka pozneje delila še posnetek z rojstnodnevnega praznovanja, na katerem Yarmosky piha svečke, Katie pa sedi ob njem in ga z nasmehom opazuje, preden se objameta.

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Kdo je moški, ki je osvojil Katie Holmes?

Jason Bard Yarmosky je sodobni umetnik iz New Yorka. Diplomiral je na priznani School of Visual Arts, njegovo ustvarjanje pa se osredotoča na teme staranja, časa in spomina. Njegova dela so bila predstavljena v številnih galerijah in umetniških ustanovah v ZDA ter Evropi, med drugim tudi v Brooklyn Museum of Art.

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Po navedbah njegove uradne predstavitve ga je k raziskovanju teh tem navdihnil tesen odnos z njegovimi starimi starši, kar je postalo osrednji motiv njegovega umetniškega izražanja.

icon-expand Jason Bard Yarmosky FOTO: Profimedia

Kako sta se spoznala?

Kot je poleti poročal People, sta se Katie Holmes in Jason Bard Yarmosky spoznala na večerji, kjer sta hitro našla skupni jezik. Kmalu zatem sta odšla na prvi zmenek in začela preživljati vse več časa skupaj. Vir, ki je govoril za People, je razkril, da je Katie že dolgo privlačijo ustvarjalni ljudje."Katie so bili vedno všeč kreativni posamezniki. Rada je v družbi ljudi, ki strastno sledijo temu, kar počnejo. Uživa v učenju in novih izkušnjah," je za revijo povedal vir blizu igralke.

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Prve fotografije para

Govorice o romanci so se pojavile julija letos, ko so Katie in Jasona fotografi ujeli med projekcijo filma The Invite v East Hamptonu. Takrat so ju videli, kako se držita za roke, opazovalci pa so za People povedali, da sta bila videti zelo sproščena in zaljubljena.

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"Šepetal ji je na uho, ona pa se je smejala. Ves večer sta delovala zelo povezana in na njenem obrazu je bil ves čas nasmeh," je za People povedal eden od prisotnih. Po njegovih besedah je Katie med projekcijo celo naslonila glavo na njegovo ramo.

icon-expand Katie Holmes FOTO: Profimedia

Udeležila sta se več različnih dogodkov

V naslednjih tednih sta bila skupaj opažena še na več družabnih dogodkih v New Yorku in Hamptonsu. Med drugim sta se skupaj udeležila praznovanja 45. obletnice modne znamke Michael Kors, s čimer sta še dodatno potrdila, da njuna zveza ni zgolj bežna poletna romanca.

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Novo poglavje po nekaj turbulentnih letih

Katie Holmes je bila v preteklosti poročena z igralcem Tomom Cruisom, s katerim ima hčerko Suri. Po njuni odmevni ločitvi leta 2012 je svoje ljubezensko življenje večinoma držala stran od oči javnosti. V zadnjih letih so jo povezovali z glasbenikom Bobbyjem Wootnom III., vendar se je njuna zveza končala leta 2022. Zato številni oboževalci z zanimanjem spremljajo njeno novo razmerje. Sodeč po zadnjih skupnih fotografijah in nežnih besedah, ki jih je namenila partnerju, je Katie ob Jasonu očitno našla srečo, ki je ni pripravljena več povsem skrivati.

icon-expand Katie Holmes, znana kot kraljica ulične mode, je bila v preteklosti poročena s Tomom Cruisom. FOTO: Profimedia

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