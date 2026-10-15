V črni obleki z globokimi izrezi pritegnila vso pozornost

Katy Perry se je udeležila četrtega letnega dobrodelnega dogodka Rare Impact Fund Benefit v Hollywoodu, kjer je bila med najbolj opaznimi gostjami večera. Pevka je za to priložnost izbrala dolgo črno večerno obleko turškega oblikovalca Ilkyaza Ozla, ki je združevala eleganco, minimalizem in nekaj drznih modnih detajlov.

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Čeprav je prisegla na brezčasno črno barvo, njen stajling nikakor ni deloval dolgočasno. Obleko so namreč zaznamovali izrezi v predelu pasu ter kontrastni detajli, ki so ustvarili zanimiv vizualni učinek in poskrbeli, da je kreacija izstopala na rožnati preprogi.

icon-expand Katy Perry FOTO: Profimedia

Drzen detajl, ki je pritegnil vse poglede

Zgornji del obleke je poudaril dekolte, poseben pečat pa so dodali geometrijsko oblikovani izrezi na dekolteju in trebuhu. Ti so razbili sicer klasično silhueto in ustvarili moderen videz, ki ga v zadnjem času pogosto videvamo tudi na modnih pistah. Prav kombinacija elegance in drznosti je razlog, da je njen videz hitro pritegnil pozornost modnih medijev. Obleka je namreč dokaz, da je lahko tudi preprosta črna kreacija vse prej kot običajna.

Manj je več

Stajling je dopolnila z minimalističnim nakitom in gladko pričesko s prečko na sredini. Tako je vsa pozornost ostala usmerjena na obleko, ki je bila nedvomno glavna zvezda videza. Modni strokovnjaki že dlje časa opažajo, da se zvezdnice vse pogosteje vračajo k čistim linijam in enobarvnim večernim kreacijam, ki jih popestrijo z enim samim nepričakovanim detajlom. V primeru Katy Perry so to vlogo odigrali prav drzni izrezi in kontrastni poudarki na prednjem delu obleke.

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Črna obleka ostaja večni modni favorit

Čeprav se trendi nenehno spreminjajo, črna večerna obleka ostaja eden najbolj zanesljivih kosov v svetu visoke mode. To je s svojim zadnjim videzom ponovno potrdila tudi Katy Perry, ki je pokazala, da lahko pravilno izbran kroj in nekaj premišljenih detajlov ustvarita videz, o katerem se govori še dolgo po dogodku.

icon-expand katy perry FOTO: Profimedia

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