Po letih turbulenc našla svoj mirni pristan: "On je ljubezen mojega življenja"

Katy Perry je vajena velikih zgodb. Njena kariera je polna spektakularnih trenutkov, njeno zasebno življenje pa je bilo dolga leta prav tako razburkano. Danes 41-letna pevka odkrito priznava, da je bilo zadnje obdobje njenega življenja zelo težko. Leta 2025 se je po skoraj devetih letih razšla z igralcem Orlandom Bloomom, s katerim ima hčerko Daisy. Razhod je prišel v času njene svetovne turneje, ko je bila daleč od doma in prijateljev. Kot je povedala za People, je jokala in se počutila zelo osamljeno.

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Toda prav iz tega bolečega obdobja se je rodila nova zgodba. In tokrat Katy pravi, da je našla nekaj, kar je iskala vse življenje.

icon-expand Katy Perry in Orlando Bloom FOTO: Profimedia

Od ene turbulentne ljubezni do druge

Katyjino ljubezensko življenje je bilo vse prej kot dolgočasno. Med njenimi najbolj odmevnimi zvezami je bil odnos s komikom in igralcem Russellom Brandom. Poročila sta se leta 2010, njun zakon pa se je končal že po približno 14 mesecih. Razhod je bil za pevko zelo boleč, pozneje pa je govorila o tem, kako močno jo je prizadel konec zakona. Nato je sledila zveza s pevcem Johnom Mayerjem. Njuno razmerje je bilo večkrat prekinjeno in ponovno obujeno, zaradi česar je tudi njuna ljubezenska zgodba veljala za precej turbulentno. Še bolj pomembna pa je bila zgodba z Orlandom Bloomom. Spoznala sta se leta 2016, se razšla, nato ponovno našla pot drug do drugega in se leta 2019 zaročila. Leta 2020 se jima je rodila hčerka Daisy. Po skoraj desetletju skupne zgodovine pa je bilo zatem njune zveze konec.

icon-expand Russell Brand in Katy Perry FOTO: Profimedia

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Katy danes na to obdobje gleda drugače kot nekoč. "Vsaka zveza nas nečesa nauči," je povedala in dodala, da devet let z nekom ne bi ostala, če se iz tega odnosa ne bi imela česa pomembnega naučiti.

Potem je prišel Justin

Ko se je zdelo, da je za Katy po razhodu z Bloomom pred njo predvsem obdobje celjenja ran, je v njeno življenje vstopil Justin Trudeau. Prvič sta bila opažena skupaj v Montrealu julija 2025, le nekaj tednov po potrditvi njenega razhoda z Bloomom. Njuna zveza je pozneje postala javna, letos pa sta se prvič skupaj pojavila tudi na rdeči preprogi. Toda Katy pravi, da to zanjo ni bila zgolj nova romanca. Prav nasprotno. V pogovoru za revijo People je razkrila, da je pred tem terapevtu govorila o tem, da si želi "epske, legendarne ljubezni". Na seznam želja, ki si ga je napisala avgusta lani, je na deseto mesto zapisala preprosto: "Prava ljubezen."

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Danes meni, da je prav to dobila

"Mislim, da je to tisto, kar imava midva," je povedala. Trudeau je bil letos prisoten na kar 10 od njenih 20 koncertov, Katy pa pravi, da pozna njene pesmi, jo podpira in je nad njo iskreno navdušen. "Je res srčen človek in mislim, da se v tem ujemava," je povedala. Dodala je, da je zanjo njegova podpora zelo zdravilna. V tem pa se tudi skriva največja razlika med njenimi preteklimi in sedanjim odnosom.

icon-expand Katy pravi, da je njegova podpora zanjo zdravilna. FOTO: Profimedia

Iz "divje Katy" v bolj elegantno različico sebe

Sprememba pa ni opazna samo v njenih besedah. V zadnjem obdobju je mogoče opaziti tudi drugačno energijo njene javne podobe. Katy, ki je bila v preteklosti sinonim za kričeče barve, igrive kostume, lasulje, bleščice in zelo teatralne modne kombinacije, vse pogosteje posega po bolj prefinjenih in elegantnih videzih. Kot da je ženska, ki ji ni več treba dokazovati, da je dovolj zanimiva, dovolj divja ali dovolj posebna, končno našla prostor, kjer je lahko preprosto ona. To pa je ena najlepših stvari, ki jih lahko naredi dober odnos. Ne da nas spremeni v nekoga drugega. Ampak da nam omogoči, da postanemo najboljša različica sebe.

icon-expand Katy Perry je ob svojem moškem naravnost zablestela. FOTO: Profimedia

Prava oseba v nas prebudi nekaj lepega

Včasih ni problem v tem, da ne znamo ljubiti. Morda smo samo ljubili ljudi, ob katerih smo morali biti ves čas na preži. Ob pravem človeku pa se lahko zgodi nekaj povsem drugega. Postanemo bolj mirni. Bolj samozavestni. Bolj nežni. In hkrati bolj pogumni. Ne zato, ker bi nas partner popravil, ampak ker se ob njem počutimo dovolj varne, da pokažemo dele sebe, ki so bili prej skriti. Katy danes pravi, da je po težkem obdobju znova našla samo sebe in da ji je turneja prinesla največje darilo, človeka, ki ga označuje za ljubezen svojega življenja. Morda je zato njena nova ljubezen videti tako drugače. Po letih velikih čustev, razhodov, vračanj in bolečih lekcij ni našla nujno bolj spektakularne ljubezni. Našla je mirnejšo. Včasih pa je predvsem mir tisto, kar smo v resnici iskali ves čas.

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