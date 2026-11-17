V preteklosti so Bondova dekleta upodabljale številne svetovno znane igralke, med njimi Ursula Andress, Halle Berry, Eva Green in Léa Seydoux. Vloga je pogosto pomenila pomemben mejnik v karieri, od nove igralke pa se danes pričakuje še veliko več kot, da je zgolj očarljiva spremljevalka slavnega agenta.
Med igralkami, ki jih tuji mediji in filmski komentatorji omenjajo v povezavi z naslednjim filmom, je kar nekaj velikih hollywoodskih imen. Nekatera so se znašla tudi na seznamih potencialnih kandidatk modne revije Vogue, druga so predvsem želja oboževalcev.
Sydney Sweeney
Zvezdnica serij Evforija in Beli lotos je eno od imen, ki se že nekaj časa pojavljajo v ugibanjih o novem Bondovem dekletu. Sydney Sweeney je znana po izraziti filmski prezenci, v zadnjih letih pa je sodelovala tudi pri številnih odmevnih filmskih projektih. Njeno ime se je pojavilo tudi na seznamih potencialnih kandidatk za novo Bondovo zgodbo.
Dakota Johnson
Dakoto Johnson poznamo predvsem po filmski franšizi Petdeset odtenkov sive, igrala pa je tudi v številnih romantičnih in dramskih filmih. Modna revija Vogue jo je uvrstila med igralke, ki bi si jih lahko predstavljali v vlogi novega Bondovega dekleta. Njen prepoznaven slog in sproščena eleganca bi lahko prinesla nekoliko drugačno interpretacijo slavne vloge.
Zoë Kravitz
Zoë Kravitz je igralka, režiserka in producentka, ki jo gledalci poznajo iz filmov Batman, Vsiljivka in franšize Razcepljeni. Ima izkušnje z akcijskimi vlogami, hkrati pa slovi po posebnem slogu in karizmi. Njeno ime je zanimiva možnost za vse, ki si želijo nekoliko bolj skrivnostnega in samosvojega Bondovega dekleta.
Zendaya
Zendaya je ena največjih zvezdnic svoje generacije. Mednarodno prepoznavnost je dosegla s serijo Evforija in filmi Spider-Man, v zadnjih letih pa sodeluje tudi pri franšizi Dune. Z režiserjem Denisom Villeneuveom, ki bo režiral novi film o Jamesu Bondu, je že sodelovala, zato se njeno ime pogosto pojavlja v razpravah o morebitni zasedbi. Tudi Vogue jo je uvrstil med zanimive kandidatke.
Sadie Sink
Sadie Sink je zaslovela z vlogo Max v priljubljeni seriji Stranger Things. Mlada igralka je nase opozorila tudi v filmih, kot sta The Whale in Dear Zoe. Njeno ime je zanimiv predlog za nekoliko mlajšo in sodobnejšo različico Bondove filmske partnerke. Za zdaj gre predvsem za možnost, ki bi jo lahko podprli oboževalci, ne za potrjeno kandidaturo.
Margaret Qualley
Med odmevnejšimi imeni aktualnih napovedi je tudi Margaret Qualley, ki je navdušila v filmih The Substance in Bilo je nekoč ... v Hollywoodu ter seriji Maid. Njeno ime se je pojavilo tudi v aktualnih napovedih stavnih trgov, kjer je bila med izpostavljenimi možnostmi za novo Bondovo dekle. O njej je kot o zanimivi kandidatki pisala tudi Vogue.
Anya Taylor-Joy
Igralka, ki je svetovno slavo dosegla s serijo Damin gambit, je še eno ime, ki se pojavlja v ugibanjih. Zaigrala je v filmih The Menu, The Northman in Furiosa, sodelovala pa je tudi z režiserjem Denisom Villeneuveom pri filmu Dune: Part Two. Njena izrazita pojavnost in izkušnje z akcijskimi vlogami bi lahko bile zanimiva kombinacija za novo Bondovo zgodbo.
Florence Pugh
Florence Pugh je ena najbolj prepoznavnih britanskih igralk svoje generacije. Gledalci jo poznajo iz filmov Male ženske, Midsommar, Oppenheimer in Marvelove franšize, sodelovala pa je tudi pri filmu Dune: Part Two. Tudi njeno ime se pojavlja na seznamih igralk, ki bi lahko prevzele pomembno žensko vlogo v novi Bondovi pustolovščini.
Katera bi bila najboljša izbira za Roberta Pattinsona?
Uradne odločitve o tem, katera igralka bo nastopila ob Robertu Pattinsonu, še ni. Prav zato nas zanima vaše mnenje. Bi si ob novem Jamesu Bondu želeli videti Sydney Sweeney, Zendayo, Dakoto Johnson ali katero od drugih naštetih igralk?
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Vir: Vogue
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