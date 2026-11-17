V preteklosti so Bondova dekleta upodabljale številne svetovno znane igralke, med njimi Ursula Andress, Halle Berry, Eva Green in Léa Seydoux. Vloga je pogosto pomenila pomemben mejnik v karieri, od nove igralke pa se danes pričakuje še veliko več kot, da je zgolj očarljiva spremljevalka slavnega agenta.

Preberi še Nekoč najstniški idol, zdaj je postal novi James Bond

Med igralkami, ki jih tuji mediji in filmski komentatorji omenjajo v povezavi z naslednjim filmom, je kar nekaj velikih hollywoodskih imen. Nekatera so se znašla tudi na seznamih potencialnih kandidatk modne revije Vogue, druga so predvsem želja oboževalcev.

Preberi še Kdo vse je upodobil Jamesa Bonda in kateri je bil gledalcem najbolj všeč?

Preberi še 'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje

Sydney Sweeney

Zvezdnica serij Evforija in Beli lotos je eno od imen, ki se že nekaj časa pojavljajo v ugibanjih o novem Bondovem dekletu. Sydney Sweeney je znana po izraziti filmski prezenci, v zadnjih letih pa je sodelovala tudi pri številnih odmevnih filmskih projektih. Njeno ime se je pojavilo tudi na seznamih potencialnih kandidatk za novo Bondovo zgodbo.

icon-expand Sydney Sweeney FOTO: Profimedia

Dakota Johnson

Dakoto Johnson poznamo predvsem po filmski franšizi Petdeset odtenkov sive, igrala pa je tudi v številnih romantičnih in dramskih filmih. Modna revija Vogue jo je uvrstila med igralke, ki bi si jih lahko predstavljali v vlogi novega Bondovega dekleta. Njen prepoznaven slog in sproščena eleganca bi lahko prinesla nekoliko drugačno interpretacijo slavne vloge.

icon-expand Dakota Johnson FOTO: Profimedia

Zoë Kravitz

Zoë Kravitz je igralka, režiserka in producentka, ki jo gledalci poznajo iz filmov Batman, Vsiljivka in franšize Razcepljeni. Ima izkušnje z akcijskimi vlogami, hkrati pa slovi po posebnem slogu in karizmi. Njeno ime je zanimiva možnost za vse, ki si želijo nekoliko bolj skrivnostnega in samosvojega Bondovega dekleta.

icon-expand Zoe Kravitz FOTO: Profimedia

Zendaya

Zendaya je ena največjih zvezdnic svoje generacije. Mednarodno prepoznavnost je dosegla s serijo Evforija in filmi Spider-Man, v zadnjih letih pa sodeluje tudi pri franšizi Dune. Z režiserjem Denisom Villeneuveom, ki bo režiral novi film o Jamesu Bondu, je že sodelovala, zato se njeno ime pogosto pojavlja v razpravah o morebitni zasedbi. Tudi Vogue jo je uvrstil med zanimive kandidatke.

icon-expand Zendaya FOTO: Profimedia

Sadie Sink

Sadie Sink je zaslovela z vlogo Max v priljubljeni seriji Stranger Things. Mlada igralka je nase opozorila tudi v filmih, kot sta The Whale in Dear Zoe. Njeno ime je zanimiv predlog za nekoliko mlajšo in sodobnejšo različico Bondove filmske partnerke. Za zdaj gre predvsem za možnost, ki bi jo lahko podprli oboževalci, ne za potrjeno kandidaturo.

icon-expand Sadie Sink FOTO: Profimedia

Margaret Qualley

Med odmevnejšimi imeni aktualnih napovedi je tudi Margaret Qualley, ki je navdušila v filmih The Substance in Bilo je nekoč ... v Hollywoodu ter seriji Maid. Njeno ime se je pojavilo tudi v aktualnih napovedih stavnih trgov, kjer je bila med izpostavljenimi možnostmi za novo Bondovo dekle. O njej je kot o zanimivi kandidatki pisala tudi Vogue.

icon-expand Margaret Qualley FOTO: Profimedia

Anya Taylor-Joy

Igralka, ki je svetovno slavo dosegla s serijo Damin gambit, je še eno ime, ki se pojavlja v ugibanjih. Zaigrala je v filmih The Menu, The Northman in Furiosa, sodelovala pa je tudi z režiserjem Denisom Villeneuveom pri filmu Dune: Part Two. Njena izrazita pojavnost in izkušnje z akcijskimi vlogami bi lahko bile zanimiva kombinacija za novo Bondovo zgodbo.

icon-expand Anya Taylor-Joy na veliki nagradi Japonske FOTO: Profimedia

Florence Pugh

Florence Pugh je ena najbolj prepoznavnih britanskih igralk svoje generacije. Gledalci jo poznajo iz filmov Male ženske, Midsommar, Oppenheimer in Marvelove franšize, sodelovala pa je tudi pri filmu Dune: Part Two. Tudi njeno ime se pojavlja na seznamih igralk, ki bi lahko prevzele pomembno žensko vlogo v novi Bondovi pustolovščini.

icon-expand Florence Pugh FOTO: Profimedia

Katera bi bila najboljša izbira za Roberta Pattinsona?

Uradne odločitve o tem, katera igralka bo nastopila ob Robertu Pattinsonu, še ni. Prav zato nas zanima vaše mnenje. Bi si ob novem Jamesu Bondu želeli videti Sydney Sweeney, Zendayo, Dakoto Johnson ali katero od drugih naštetih igralk?

Izberite svojo favoritko v naši anketi!

Anketa Arhiv Katera igralka bi morala postati novo Bondovo dekle ob Robertu Pattinsonu? Sydney Sweeney Dakota Johnson Zoë Kravitz Zendaya Sadie Sink Margaret Qualley Anya Taylor-Joy Florence Pugh Druga igralka Moški Ženska Sydney Sweeney 47 Dakota Johnson 24 Zoë Kravitz 11 Zendaya 13 Sadie Sink 8 Margaret Qualley 11 Anya Taylor-Joy 11 Florence Pugh 7 Druga igralka 10 Sydney Sweeney 27 Dakota Johnson 5 Zoë Kravitz 4 Zendaya 3 Sadie Sink 1 Margaret Qualley 4 Anya Taylor-Joy 7 Florence Pugh 3 Druga igralka 3 Sydney Sweeney 20 Dakota Johnson 19 Zoë Kravitz 7 Zendaya 10 Sadie Sink 7 Margaret Qualley 7 Anya Taylor-Joy 4 Florence Pugh 4 Druga igralka 7 Skupaj Moški Ženska file-new-2 Kdo bo novo Bondovo dekle? Te igralke bi lahko zapeljale Roberta Pattinsona

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.