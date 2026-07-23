Kljub kritikam objavila fotografijo v kopalkah

Kelly Osbourne, hčerka lani preminulega rockerja Ozzyja Osbourna, se po seriji osebnih tragedij končno vrača v javnost v polnem sijaju. Med počitnikovanjem na razkošni jahti v Sredozemlju je z oboževalci delila fotografije v belih enodelnih kopalkah s globokim izrezom, ki poudarjajo njeno izredno vitko linijo.
Kljub temu da je bila marca letos deležna hudih kritik na račun svojega videza in postave, se zdi, da je 41-letnica zdaj srečnejša kot kdajkoli prej, piše revija Hello!. "Postregla sem morje, sonce in nič opravičil," je dopisala k objavi, s čimer je jasno odgovorila vsem spletnim kritikom, ki so jo v zadnjih mesecih napadali zaradi njenega videza.
Zadnje leto ni bilo lahko
Kelly Osbourne ni imela lahke poti. Od julija lani, ko je po boju z boleznijo umrl njen oče Ozzy Osbourne, se je morala soočiti še s propadom zaroke s partnerjem Sidom Wilsonom, piše The Sun. Čeprav sta imela skupaj sina Sidneyja, sta se po sedmih mesecih tiho razšla.
Julij je bil za družino posebej čustven, saj je Sharon Osbourne zaznamovala prvo obletnico poroke brez moža, še dodajajo. Da bi materi olajšala težke trenutke, sta se Kelly in Sharon skupaj udeležili zabave na temo klovnov, kjer sta si končno privoščili malo smeha, poroča revija Hello!. Kelly pravi: "Ne mislim, da sva se v zadnjem času tako nasmejali. To je bil popoln večer."
Vir: thesun.co.uk, hellomagazine.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV