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Kelly Osbourne - ig
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Kljub kritikam objavila fotografijo v kopalkah

N. Č.
23. 07. 2026 04.00
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Kelly Osbourne na luksuzni jahti razkazuje vitko postavo v belih kopalkah. Po smrti očeta Ozzyja in koncu zaroke zvezdnica končno znova žari in se postavlja zase.

Kelly Osbourne, hčerka lani preminulega rockerja Ozzyja Osbourna, se po seriji osebnih tragedij končno vrača v javnost v polnem sijaju. Med počitnikovanjem na razkošni jahti v Sredozemlju je z oboževalci delila fotografije v belih enodelnih kopalkah s globokim izrezom, ki poudarjajo njeno izredno vitko linijo.

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Kljub temu da je bila marca letos deležna hudih kritik na račun svojega videza in postave, se zdi, da je 41-letnica zdaj srečnejša kot kdajkoli prej, piše revija Hello!. "Postregla sem morje, sonce in nič opravičil," je dopisala k objavi, s čimer je jasno odgovorila vsem spletnim kritikom, ki so jo v zadnjih mesecih napadali zaradi njenega videza.

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Zadnje leto ni bilo lahko

Kelly Osbourne ni imela lahke poti. Od julija lani, ko je po boju z boleznijo umrl njen oče Ozzy Osbourne, se je morala soočiti še s propadom zaroke s partnerjem Sidom Wilsonom, piše The Sun. Čeprav sta imela skupaj sina Sidneyja, sta se po sedmih mesecih tiho razšla.

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Julij je bil za družino posebej čustven, saj je Sharon Osbourne zaznamovala prvo obletnico poroke brez moža, še dodajajo. Da bi materi olajšala težke trenutke, sta se Kelly in Sharon skupaj udeležili zabave na temo klovnov, kjer sta si končno privoščili malo smeha, poroča revija Hello!. Kelly pravi: "Ne mislim, da sva se v zadnjem času tako nasmejali. To je bil popoln večer."

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O smrti Ozzyja Osbourna je spregovorila tudi njegova žena Sharon. Kaj je povedala o bolečini in občutkih po njegovi smrti, si lahko preberete TUKAJ!

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Vir: thesun.co.uk, hellomagazine.com

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