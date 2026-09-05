Ob prihodu so se vsi obračali za njo

Kendall Jenner se je v Benetkah udeležila premiere filma Wild Horse Nine in s tem prvič nastopila na enem najprestižnejših filmskih dogodkov na svetu. Za svoj debi je izbrala vintage obleko modne hiše Giorgio Armani iz kolekcije jesen/zima 1995, ki je bila bogato okrašena z zlatimi cvetličnimi motivi in drobnimi kristali.
Po poročanju InStyle je bila obleka ustvarjena v istem letu, ko se je Kendall rodila, kar je modni izbiri dodalo še posebno simboliko.
Stajling je dopolnila z minimalističnimi dodatki
Ker je bila glavna zvezda večera razkošna obleka, je Kendall modne dodatke ohranila precej zadržane. Izbrala je diamantne uhane ter elegantne salonarje oziroma sandale v nevtralnem odtenku modne znamke Aquazzura. Prav minimalistični dodatki so poskrbeli, da je vsa pozornost ostala na obleki.
Njen videz so številni modni komentatorji označili za poklon glamurju devetdesetih let, ki se v zadnjih sezonah znova vrača v ospredje.
Utrinke iz Benetk je pokazala tudi sledilcem
Po odmevnem večeru je Kendall nekaj utrinkov iz Benetk objavila tudi na svojem Instagram profilu. Objava je v kratkem času zbrala na tisoče odzivov, številni sledilci pa so pohvalili predvsem njeno lepoto in sproščenostjo.
V Benetkah kot ambasadorka Armani Beauty
Kendall se letos beneškega filmskega festivala ne udeležuje zaradi filmskega projekta, temveč kot ena izmed ambasadork znamke Armani Beauty, ki že vrsto let sodeluje z beneškim filmskim festivalom, piše Harper's Bazaar. V Benetke je prispela dan pred svojim nastopom na rdeči preprogi, njen prihod pa je med fotografi in ljubitelji mode že takrat vzbudil veliko zanimanja.
Viri: InStyle, Harper's Bazaar
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