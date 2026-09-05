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Kendall Jenner
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Ob prihodu so se vsi obračali za njo

N. Č.
05. 09. 2026 04.00
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Kendall Jenner je letos prvič stopila na rdečo preprogo beneškega filmskega festivala in takoj poskrbela za enega najbolj opaznih modnih trenutkov večera. Manekenka je navdušila v bleščeči zlati obleki, utrinke iz Benetk pa je pozneje delila tudi s svojimi sledilci na družbenih omrežjih.

Kendall Jenner se je v Benetkah udeležila premiere filma Wild Horse Nine in s tem prvič nastopila na enem najprestižnejših filmskih dogodkov na svetu. Za svoj debi je izbrala vintage obleko modne hiše Giorgio Armani iz kolekcije jesen/zima 1995, ki je bila bogato okrašena z zlatimi cvetličnimi motivi in drobnimi kristali.

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Po poročanju InStyle je bila obleka ustvarjena v istem letu, ko se je Kendall rodila, kar je modni izbiri dodalo še posebno simboliko.

Kendall Jenner
Kendall Jenner FOTO: Profimedia

Stajling je dopolnila z minimalističnimi dodatki

Ker je bila glavna zvezda večera razkošna obleka, je Kendall modne dodatke ohranila precej zadržane. Izbrala je diamantne uhane ter elegantne salonarje oziroma sandale v nevtralnem odtenku modne znamke Aquazzura. Prav minimalistični dodatki so poskrbeli, da je vsa pozornost ostala na obleki.

Njen videz so številni modni komentatorji označili za poklon glamurju devetdesetih let, ki se v zadnjih sezonah znova vrača v ospredje.

Utrinke iz Benetk je pokazala tudi sledilcem

Po odmevnem večeru je Kendall nekaj utrinkov iz Benetk objavila tudi na svojem Instagram profilu. Objava je v kratkem času zbrala na tisoče odzivov, številni sledilci pa so pohvalili predvsem njeno lepoto in sproščenostjo.

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V Benetkah kot ambasadorka Armani Beauty

Kendall se letos beneškega filmskega festivala ne udeležuje zaradi filmskega projekta, temveč kot ena izmed ambasadork znamke Armani Beauty, ki že vrsto let sodeluje z beneškim filmskim festivalom, piše Harper's Bazaar. V Benetke je prispela dan pred svojim nastopom na rdeči preprogi, njen prihod pa je med fotografi in ljubitelji mode že takrat vzbudil veliko zanimanja.

Kendall Jenner
Kendall Jenner FOTO: Profimedia

Za mnoge je bil njen prvi nastop na beneškem filmskem festivalu eden najbolj nepozabnih modnih trenutkov letošnje prireditve.

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Viri: InStyle, Harper's Bazaar

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