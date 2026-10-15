"Bilo je divje": razkrila sta vroče podrobnosti romance

V pogovoru v podkastu Dear Chelsea je Keri Russell odkrito spregovorila o obdobju, ko sta se z Matthewom Rhysom zaljubljala, ponočevala in iskala priložnosti za intimne trenutke tudi takrat, ko sta bila še preoblečena v svoja televizijska lika.

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"Zaljubljala sva se, ostajala budna vso noč in ves čas seksala, tudi pod maskami, preoblečena," je povedala igralka. Ob tem se je nasmejala spominom na nenavadne lasulje, bisere in prikolice, v katerih sta med snemanjem našla nekaj zasebnosti.

icon-expand Keri Russell in Matthew Rhys sta se spoznala na snemanju serije Američani. FOTO: Profimedia

Zaljubila sta se med snemanjem vohunske serije

Keri Russell in Matthew Rhys sta se spoznala na snemanju serije Američani (The Americans), ki so jo predvajali med letoma 2013 in 2018. Zgodba spremlja sovjetska vohuna Elizabeth in Philipa Jenningsa, ki med hladno vojno živita v ZDA, kjer se pretvarjata, da sta običajen ameriški zakonski par. Njuni televizijski vlogi sta zahtevali prepričljivo upodobitev zakona, družinskega življenja in skrivnega vohunskega delovanja. Medtem ko sta njuna lika pred drugimi skrivala svojo pravo identiteto, se je med igralcema razvijalo resnično razmerje.

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Njuna ljubezenska zgodba je sčasoma prerasla v partnersko zvezo tudi zunaj snemanja. Zanimivo je, da sta morala med snemanjem pogosto nositi preobleke, lasulje in druge dodatke, saj sta njuna lika v seriji prevzemala različne identitete. Prav na to obdobje se je Russellova spomnila z veliko humorja.

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"Bilo je divje, skrivnostno in seksi"

Igralka je v podkastu odkrito opisala, kako intenzivno je bilo obdobje, ko sta se z Rhysom zaljubljala. Spomnila se je tudi biserov, lasulj in intimnih trenutkov v snemalnih prikolicah. Njena pripoved je hitro pritegnila pozornost, saj je razkrila manj znano plat snemanja serije, ki je bila znana predvsem po napeti zgodbi, vohunskih operacijah in zapletenih odnosih med liki.

icon-expand Igralca sta priznala, da je bila kemija med njima že takrat neverjetna. FOTO: Profimedia

Skupaj imata sina, ona pa še dva otroka iz prejšnjega zakona

Keri in Matthew sta leta 2016 dobila sina Sama. Igralka ima iz prejšnjega zakona s Shaneom Dearyjem še sina Rivera in hčerko Willo Lou. Čeprav sta oba uspešna igralca, svoje zasebno življenje večinoma ohranjata stran od pretirane medijske pozornosti. Njuna zveza je tako primer razmerja, ki se je začelo na delovnem mestu in se sčasoma razvilo v družinsko življenje.

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Russellova je v istem pogovoru spregovorila tudi o Rhysovem uspehu na letošnji podelitvi nagrad emmy. Igralec je prejel dve nagradi, pred podelitvijo pa sta se pogovarjala tudi o tem, kaj bi povedal v zahvalnem govoru, če bi zmagal.

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Igralka mu je svetovala, naj je v govoru ne omenja. Kot je pojasnila, se ji ni treba javno zahvaljevati, saj tudi brez tega ve, da jo ima rad. Tudi ta pripomba je razkrila njuno sproščeno dinamiko in humor, ki spremljata njuno dolgoletno razmerje.

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