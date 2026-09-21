Pri 71 letih ga povezujejo s 40-letnico

Kevin Costner se je znašel v središču pozornosti. 71-letnega igralca, ki ga gledalci poznajo predvsem po uspešnicah Yellowstone, Pleše z volkovi in Telesni stražar, so fotografi ujeli med nakupovanjem v kalifornijski Santa Barbari. Družbo mu je delala 40-letna Jennifer Milburn, življenjska trenerka iz Aspna v Koloradu, piše Page Six. Opazovalci so za tuje medije dejali, da sta delovala "zelo naklonjeno" drug drugemu, kar je hitro sprožilo govorice o morebitni romanci.
Po poročanju Daily Maila sta skupaj nakupovala živila, med drugim zrezke, zelenjavo, kosmiče in grenivkin sok. Fotografije so nemudoma zaokrožile po spletu, številni pa so začeli ugibati, ali gre zgolj za prijateljsko druženje ali za začetek nove ljubezenske zgodbe.
Kdo je skrivnostna Jennifer?
Jennifer Milburn prihaja iz Aspna, kjer ima Costner v lasti obsežno posestvo Dunbar Ranch, piše Page Six. Po navedbah tujih medijev je v preteklosti delala kot stevardesa pri družbi Delta Air Lines, ukvarjala pa se je tudi z manekenstvom. Danes naj bi bila zaposlena kot direktorica partnerstev pri podjetju The Optimism Company, ki ga vodi znani avtor in motivacijski govorec Simon Sinek.
Zanimivo je, da naj bi ob vprašanjih novinarjev o naravi njunega odnosa ostala skrivnostna. Po navedbah medijev na vprašanje, ali z igralcem hodita, ni želela odgovarjati.
Po ločitvi pod drobnogledom javnosti
Costnerjevo zasebno življenje je pod budnim očesom javnosti vse od odmevne ločitve od Christine Baumgartner leta 2023. Nekdanja zakonca sta bila poročena kar 18 let in imata tri otroke. Ločitev je močno odmevala tudi zaradi dolgotrajnih pravnih sporov glede preživnine in premoženja.
V zadnjih letih so ga večkrat povezovali z različnimi znanimi ženskami. Med drugim so se pojavile govorice o romanci z Jennifer Lopez, pozneje pa tudi s producentko Kelley Noonan Gores. Nobena od teh domnevnih zvez pa ni bila uradno potrjena.
Nova ljubezen ali le prijateljstvo?
Za zdaj niti Kevin Costner niti Jennifer Milburn govoric o romanci nista komentirala. Ne glede na to pa so fotografije njunega skupnega dne že sprožile val ugibanj, predvsem zaradi več kot 30-letne razlike v starosti. Ali gre za novo hollywoodsko ljubezensko zgodbo ali zgolj prijateljsko druženje, bo pokazal čas.
Vir: pagesix.com, dailymail.com
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