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kevon looney
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Zvezdnik Lakersov se je skrivaj poročil, nato pa obiskal Slovenijo

S.B.
27. 08. 2026 09.40
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Ameriški košarkar, ki se je z ekipo na povabilo Luke Dončića nedavno mudil v Sloveniji, je veselo novico več tednov uspešno skrival pred javnostjo, vse dokler niso v javnost prišle čudovite fotografije njegove poroke.

Medtem ko so bili ljubitelji košarke zadnje dni navdušeni predvsem nad obiskom igralcev Los Angeles Lakers v Sloveniji, je eden izmed novih obrazov slavnega moštva tiho praznoval enega najpomembnejših življenjskih trenutkov.

Kevon Looney, 30-letni ameriški košarkar in trikratni prvak lige NBA, se je julija letos poročil s svojo dolgoletno partnerico Mariah Simone Winston. Čeprav se je poroka zgodila že v začetku poletja, je par fotografije in podrobnosti velikega dne javnosti razkril šele v drugi polovici avgusta, zato je novica hitro zaokrožila po ameriških medijih.

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Romantična poroka v Santa Barbari

Po poročanju ameriških medijev sta se Kevon Looney in Mariah Simone Winston poročila v slikoviti Santa Barbari v Kaliforniji. Šlo je za elegantno poroko na prostem, obdano z družino, prijatelji in številnimi znanimi obrazi iz sveta košarke.

Revija Essence, ki je med prvimi objavila poročno zgodbo, navaja, da sta mladoporočenca pripravila brezčasno slavje z romantično dekoracijo in intimnim vzdušjem. Nevesta Mariah Simone Winston je znana kot ustvarjalka vsebin s področja mode, življenjskega sloga in fitnesa ter vodi tudi svojo fitnes blagovno znamko MS Fit.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ljubezenska zgodba, ki jo je dolgo ohranjal zase

Čeprav je Looney v ligi NBA že vrsto let zelo prepoznaven obraz, je svoje zasebno življenje skoraj vedno skrbno varoval pred mediji. Tudi priprave na poroko niso bile deležne velike medijske pozornosti.

Znano je sicer, da sta bila z Mariah zaročena že pred poroko, aprila letos pa so ameriški mediji poročali o njenem poročnem slavju, ki ga je organizirala v Los Angelesu v družbi najbližjih prijateljic in družine. Takrat je bilo jasno, da se par pripravlja na poroko, natančnega datuma pa javnosti nista razkrila.

Prav zato je bilo za številne oboževalce presenečenje, ko so nekaj dni po Looneyjevem obisku Slovenije po družbenih omrežjih in ameriških portalih zaokrožile uradne poročne fotografije. Bleacher Report in Essence sta potrdila, da je par zakonsko zvezo sklenil julija v Santa Barbari.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Le nekaj tednov pozneje že v Sloveniji pri Luki Dončiću

Posebno zanimiv je časovni okvir. Kevon se je le nekaj tednov po poroki odpravil na povsem drugačno dogodivščino, skupaj z novimi soigralci Los Angeles Lakers je pripotoval v Slovenijo, kjer je Dončić organiziral večdnevno ekipno druženje pred začetkom nove sezone.

Luka je v svojo domovino povabil praktično celotno prenovljeno zasedbo Lakersov na štiridnevni oziroma večdnevni mini pripravljalni tabor, katerega namen je bil predvsem povezovanje ekipe. Ameriški športni mediji so poročali, da so igralci obiskali Ljubljano, Bled in druge znamenitosti, skupaj trenirali ter se udeležili skupnih večerij in aktivnosti za krepitev ekipnega duha.

Looney je bil eden izmed igralcev, ki so se Dončićevemu povabilu odzvali, kar je bilo zanj prvo večje druženje z novimi soigralci po prestopu v Los Angeles. Ameriški mediji so obisk opisali kot pomemben začetek novega obdobja Lakersov, saj Luka Dončić prevzema vse vidnejšo vodstveno vlogo v moštvu.

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Viri: Bleacher Report, Essence

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kevon Looney Luka Dončić Los Angeles Lakers poroka košarka
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