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Kim Basinger
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Resnica o bankrotu, ločitvi in boju z boleznijo, ki jo je priklenila na hišo

N. Č.
07. 07. 2026 04.00
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Hollywoodska zvezdnica Kim Basinger je bila vrsto let ujetnica lastnih strahov. Od pravne bitke, ki jo je pripeljala do bankrota, do mučnega snemanja kultnega filma in življenja z anksioznostjo, ki jo je za mesece priklenila na dom.

Kim Basinger, ženska, ki je v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja poosebljala ultimativno eleganco in fatalno privlačnost, je za fasado hollywoodskega blišča dolgo časa skrivala strah, anksioznost in osebne težave, ki so bile vse prej kot lahke.

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Vzpon med igralsko elito

Njen vzpon med igralsko elito se je začel z vlogo Domino v filmu Nikoli ne reci nikoli, svojo pozicijo ikone sloga pa je zacementirala v provokativni drami Devet tednov in pol.

Kim Basinger
Kim Basinger FOTO: Profimedia

Vendar pa se je pod težo medijske pozornosti, ki se je še povečala ob njeni poroki z Alecom Baldwinom leta 1993, začela krhati njena samopodoba. V takratnih izpovedih je namreč priznala, da se je v senci Baldwinove močne osebnosti počutila skoraj neobstoječo. "Včasih sem se vprašala: 'Kdo je Kim Basinger?'" je nekoč povedala v izjavi.

Epska ljubezen in razhod, ki je postal eden najbolj razvpitih v Hollywoodu

Alec Baldwin in Kim Basinger sta se spoznala leta 1990 na snemanju filma The Marrying Man. Kot poroča People, je bila kemija med njima očitna že od prvih dni snemanja, ekipa pa je pozneje razkrila, da sta bila "nerazdružljiva" tudi zunaj kadra. Baldwin je v intervjuju za Vanity Fair priznal, da se je v Basingerjevo zaljubil "v trenutku, ko je stopila v prostor".

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Po poročanju Los Angeles Timesa sta se Baldwin in Basingerjeva zaročila po manj kot treh letih zveze, kar je medije navdušilo, saj sta veljala za enega najlepših parov tistega časa, a njuno ljubezensko zgodbo je prekinil dramatičen razhod, ki je postal eden najbolj razvpitih v Hollywoodu. Več o njunem razhodu si lahko preberete TUKAJ!

Kim Basinger in Alec Baldwin
Kim Basinger in Alec BaldwinFOTO: Profimedia

Tožba, ki jo je privedla do bankrota

Leta 1991 se je Kim Basinger zapletla v tožbo zaradi odstopa od filma Boxing Helena. Čeprav ni podpisala uradne pogodbe, so ji leta 1993 naložili plačilo več kot 8 milijonov dolarjev odškodnine (nekaj več kot 7 milijonov evrov). Ta znesek je bil za igralko previsok, zato je kmalu zatem razglasila bankrot.

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Po dolgotrajnih pritožbah sta se stranki leta 1995 poravnali za približno 3,8 milijona dolarjev (3,33 milijona evrov), piše portal Nicki Swift. Ta dogodek ostaja eden najbolj znanih primerov v filmski industriji, kjer so bile posledice ustnih dogovorov tako drastične za posameznika.

Kim Basinger v svoji najbolj ikonični vlogi.
Kim Basinger v svoji najbolj ikonični vlogi.FOTO: Profimedia
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Bolezen, ki jo je prikovala na hišo

Kim Basinger je leta 2022 v oddaji Red Table Talk razkrila, da je večji del življenja trpela za agorafobijo. Zaradi te motnje je postala ujetnica lastnega doma, piše portal Glossy. Spominja se, kako jo je panika zajela sredi trgovine z živili, zaradi česar naslednjih šest mesecev ni mogla voziti avtomobila, še dodajajo. "Nisem hotela zapustiti hiše. Nisem več hodila na večerje. K sebi na večerjo nisem mogla povabiti niti ljudi," je povedala takrat.

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Njena težava s tesnobo se je začela že v četrtem razredu osnovne šole, ko je ob klicu učiteljice doživela hudo telesno tresenje. Danes Kim o tem govori odprto, pri premagovanju najhujših trenutkov pa ji je najbolj pomagala hči Ireland Baldwin, ki se prav tako sooča s podobnimi izzivi. Več o njeni stiski si lahko preberete TUKAJ!

Kim Basinger - večino življenja je trpela za agorafobijo.
Kim Basinger - večino življenja je trpela za agorafobijo.FOTO: Profimedia
Kim Basinger - večino življenja je trpela za agorafobijo.
Kim Basinger - večino življenja je trpela za agorafobijo.FOTO: Profimedia

Nocoj si lahko na KINO ob 20.00 ogledate film V zadnjem trenutku, v katerem igra Kim Basinger ob boku Richarda Gerea in Ume Thurman.

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Vir: nickiswift.com, glossy.espreso.co.rs, people.com, latimes.com

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