Z globokim dekoltejem je zasenčila vse ostale

Kim Kardashian že vrsto let velja za eno najbolj prepoznavnih modnih ikon na svetu. Ne glede na to, ali gre za gala prireditve, modne revije ali promocijske dogodke, ji skoraj vedno uspe poskrbeti za videz, ki sproži številne odzive. Tokrat ni bilo nič drugače.

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Ameriška zvezdnica se je v Ciudad de Méxicu udeležila promocije druge sezone serije All's Fair, v kateri igra odvetnico Alluro Grant. Kot poročata Infobae México in Noir Magazine, je obisk del mednarodne promocijske turneje pred premiero nove sezone, ki bo na voljo za ogled že novembra.

icon-expand Kim Kardashian FOTO: Profimedia

Drzna bela obleka je ukradla vso pozornost

Največ pozornosti je seveda pritegnila njena oprava. Kim se je na rdeči preprogi pojavila v oprijeti beli obleki z zelo globokim izrezom, ki je poudaril njeno silhueto. Zgornji del obleke je bil minimalističen, medtem ko je krilo krasilo več slojev dekorativnih resic, ki so celotnemu videzu dodali pridih glamurja. Kot poroča mehiški portal Panorama, je šlo za vpadljiv videz, ki ga je dopolnila z ravnimi, spuščenimi lasmi, nevtralno manikuro in izrazitejšim ličenjem oči. Na družbenih omrežjih so se fotografije hitro razširile, številni uporabniki pa so pohvalili njeno samozavest in brezhibno modno podobo.

Modni slog, po katerem je postala prepoznavna

Kim Kardashian že leta stavi na oprijete kroje, nevtralne barve in silhuete, ki poudarjajo ženske obline. Modni poznavalci pogosto poudarjajo, da je prav ona med prvimi popularizirala trend minimalističnega glamurja, ki ga danes posnemajo številne vplivnice in zvezdnice.

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V zadnjem obdobju se pogosto odloča za monokromatske videze, oprijete obleke in drzne modne eksperimente, s katerimi redno polni naslovnice svetovnih medijev.

icon-expand Kim Kardashian FOTO: Profimedia

V Mehiko ni prišla sama

Na promocijskem dogodku so se Kim pridružile tudi igralke Sarah Paulson, Naomi Watts in Niecy Nash-Betts, ki skupaj nastopajo v seriji All's Fair. Kot poročajo Infobae México, NewsRadar in drugi mediji, je bila mehiška prestolnica ena od postojank velike promocijske turneje, ki vključuje več svetovnih mest. Med nastopom je Kim poudarila pomen močne podpore med ženskami in sodelovanja, kar je tudi ena od osrednjih tem serije. Po poročanju portala Panorama je občinstvu dejala, da je prav močna mreža žensk pogosto ključ do samozavesti in uspeha.

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Še vedno ena najbolj vplivnih zvezdnic

Ne glede na odzive, ki jih njeni modni izbori pogosto sprožijo, ostaja Kim Kardashian ena najbolj vplivnih osebnosti v svetu zabave, mode in družbenih omrežij. Vsak njen javni nastop je pod drobnogledom medijev, njeni videzi pa skoraj vedno postanejo tema razprav in modnih analiz.

icon-expand Kim Kardashian na premieri All's fair. FOTO: Profimedia

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