Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Kim Kardashian
Trači

Kmalu po smrti legendarne igralke je vstopila v njen dom in si ogledala ikonične kose nakita

N. Č.
29. 10. 2026 19.25
0

Kim Kardashian je razkrila nenavadno izkušnjo, ki jo je doživela kmalu po smrti legendarne Elizabeth Taylor. Odprli so ji vrata njenega doma in pokazali nakit, ki ga je občudoval ves Hollywood.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Kim Kardashian je razkrila zanimivo in precej nepričakovano zgodbo iz preteklosti. Zvezdnica je povedala, da je kmalu po smrti legendarne igralke Elizabeth Taylor dobila priložnost obiskati njen dom in si ogledati eno najbolj slovitih zbirk nakita v Hollywoodu.

Na gala dogodku je nosila ogrlico princese Diane
Preberi še
Na gala dogodku je nosila ogrlico princese Diane

Po njeni smrti si je ogledala njen nakit

Med obiskom Rima, kjer promovira drugo sezono serije All's Fair, je Kim za fotografiranje nosila znamenito Bulgari ogrlico z diamanti in smaragdi, ki je nekoč pripadala Elizabeth Taylor. Ob tem je razkrila, da nakita ni videla prvič.

Kim Kardashian
Kim Kardashian FOTO: Profimedia

"Ko je umrla, so me odpeljali v njen dom in mi pokazali sef z vsem njenim nakitom, še preden so ga izpraznili," je povedala Kardashianova. Dodala je, da je lahko videla tudi pohištvo, osebne predmete in znamenito vijolično garderobo hollywoodske ikone.

Govorili sta tudi po telefonu

Kim je razkrila še eno zanimivo podrobnost. Pred smrtjo Elizabeth Taylor leta 2011 je z njo celo govorila po telefonu, tema pogovora pa je bila prav znamenita Bulgari ogrlica, poroča People.

Ogrlico s 16 smaragdi in diamanti je igralka prejela od Richarda Burtona, s katerim je zaznamovala eno najbolj slavnih hollywoodskih ljubezenskih zgodb. Danes velja za enega najbolj prepoznavnih kosov nakita v zgodovini filmske industrije.

"Najboljše rojstnodnevno darilo"

V videoposnetku, ki ga je objavila na družbenih omrežjih, sta Kim in njena mama Kris Jenner občudovali dragoceni nakit, ki so ga posebej za to priložnost vzeli iz Bulgari arhiva. Jennerjeva je hčerko v šali vprašala: "Kako se počutiš, Liz?" in jo primerjala z Elizabeth Taylor.

Umrla je Elizabeth Taylor
Preberi še
Umrla je Elizabeth Taylor
Biser Elizabeth Taylor prodali za 11,84 milijona dolarjev
Preberi še
Biser Elizabeth Taylor prodali za 11,84 milijona dolarjev

Kim je bila nad izkušnjo navdušena in jo označila za "najboljše rojstnodnevno darilo". Svojemu stilistu Lawu Roachu se je zahvalila, ker ji je omogočil ta redki modni trenutek, še dodaja People.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Elizabeth Taylor ostaja njen velik vzor

Ni skrivnost, da Kim Kardashian že leta občuduje Elizabeth Taylor. V zadnjem obdobju je večkrat nosila modne kose in nakit, povezane z legendarno igralko, navdih zanjo pa je našla tudi pri promociji serije All's Fair.

Prihaja serija o Elizabeth Taylor, producirala jo bo Kim Kardashian
Preberi še
Prihaja serija o Elizabeth Taylor, producirala jo bo Kim Kardashian
Richard Burton in Elizabeth Taylor
Richard Burton in Elizabeth TaylorFOTO: Profimedia
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: people.com

kim kardashian elizabeth taylor nakit verižica ogrlica bulgari
Trači

Hči filmske ikone prišla brez majice in ukradla vse poglede

Zadovoljna.si V rdeči obleki je navdušila, skrivnost pa se skriva na hrbtu
Dominvrt.si Mrtva je že 30 let, njen dom pa še vedno kot iz škatlice
Bibaleze.si Julia Roberts blestela v obleki, posvečeni svojim trem otrokom
Zadovoljna.si Kate Middleton navdušila v pravljični obleki
Moskisvet.com Nosila je nesramno oprijet kombinezon, ki je pokazal vse
Zadovoljna.si Zvezdnica očarala s preprostim, a drznim videzom
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008