Kmalu po smrti legendarne igralke je vstopila v njen dom in si ogledala ikonične kose nakita

Kim Kardashian je razkrila zanimivo in precej nepričakovano zgodbo iz preteklosti. Zvezdnica je povedala, da je kmalu po smrti legendarne igralke Elizabeth Taylor dobila priložnost obiskati njen dom in si ogledati eno najbolj slovitih zbirk nakita v Hollywoodu.

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Po njeni smrti si je ogledala njen nakit

Med obiskom Rima, kjer promovira drugo sezono serije All's Fair, je Kim za fotografiranje nosila znamenito Bulgari ogrlico z diamanti in smaragdi, ki je nekoč pripadala Elizabeth Taylor. Ob tem je razkrila, da nakita ni videla prvič.

icon-expand Kim Kardashian FOTO: Profimedia

"Ko je umrla, so me odpeljali v njen dom in mi pokazali sef z vsem njenim nakitom, še preden so ga izpraznili," je povedala Kardashianova. Dodala je, da je lahko videla tudi pohištvo, osebne predmete in znamenito vijolično garderobo hollywoodske ikone.

Govorili sta tudi po telefonu

Kim je razkrila še eno zanimivo podrobnost. Pred smrtjo Elizabeth Taylor leta 2011 je z njo celo govorila po telefonu, tema pogovora pa je bila prav znamenita Bulgari ogrlica, poroča People. Ogrlico s 16 smaragdi in diamanti je igralka prejela od Richarda Burtona, s katerim je zaznamovala eno najbolj slavnih hollywoodskih ljubezenskih zgodb. Danes velja za enega najbolj prepoznavnih kosov nakita v zgodovini filmske industrije.

"Najboljše rojstnodnevno darilo"

V videoposnetku, ki ga je objavila na družbenih omrežjih, sta Kim in njena mama Kris Jenner občudovali dragoceni nakit, ki so ga posebej za to priložnost vzeli iz Bulgari arhiva. Jennerjeva je hčerko v šali vprašala: "Kako se počutiš, Liz?" in jo primerjala z Elizabeth Taylor.

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Kim je bila nad izkušnjo navdušena in jo označila za "najboljše rojstnodnevno darilo". Svojemu stilistu Lawu Roachu se je zahvalila, ker ji je omogočil ta redki modni trenutek, še dodaja People.

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Elizabeth Taylor ostaja njen velik vzor

Ni skrivnost, da Kim Kardashian že leta občuduje Elizabeth Taylor. V zadnjem obdobju je večkrat nosila modne kose in nakit, povezane z legendarno igralko, navdih zanjo pa je našla tudi pri promociji serije All's Fair.

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icon-expand Richard Burton in Elizabeth Taylor FOTO: Profimedia

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