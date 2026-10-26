V oprijeti leopardji obleki je ukradla vso pozornost

Kim Kardashian je na premieri druge sezone serije All's Fair na filmskem festivalu v Rimu poskrbela za enega najbolj odmevnih modnih trenutkov večera. Televizijska zvezdnica in podjetnica se je po poročanju portala E! News po rdeči preprogi sprehodila v oprijeti leopardji obleki, ki je takoj pritegnila pozornost fotografov in modnih navdušencev.
Leopardji vzorec ostaja med največjimi trendi
Kim je za dogodek izbrala oprijeto obleko z leopardjim vzorcem, korzetnim zgornjim delom in izrazito silhueto morske deklice. Obleka je poudarila njeno postavo, celoten videz pa je dopolnila z ujemajočim se leopardjim ogrinjalom oziroma šalom, ki ga je med fotografiranjem nosila prek glave in ramen. Po navedbah E! News je za stajling poskrbel priznani modni stilist Law Roach.
Leopardji vzorec sicer že več sezon velja za enega največjih modnih trendov, v zadnjem letu pa se je v različnih različicah vrnil tako na modne piste kot na ulice modnih prestolnic.
Pomemben večer za njeno novo igralsko vlogo
Premiera v Rimu je bila povezana z drugo sezono serije All's Fair, v kateri Kim Kardashian igra odvetnico Alluro Grant. Serija je že ob napovedi vzbudila veliko zanimanja, Kim pa vse bolj gradi tudi igralsko kariero.
Na rdeči preprogi se ji je pridružila tudi mama
Posebno pozornost je pritegnil tudi prihod Kris Jenner, ki se je hčerki pridružila na rdeči preprogi. Po poročanju E! News je njen videz navdihnila legendarna igralka Elizabeth Taylor, ki jo Kim že vrsto let javno občuduje.
Modna lekcija Kim Kardashian
Ne glede na to, ali so vam živalski vzorci všeč ali ne, je Kim Kardashian ponovno dokazala, da zna poskrbeti za modni trenutek, o katerem vsi govorijo. Leopardji vzorec ostaja eden najbolj opaznih trendov letošnje jeseni, zvezdnica pa ga je predstavila v najbolj glamurozni različici doslej.
Vir: E! News
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