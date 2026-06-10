Kim Kardashian sredi incidenta v Monaku

Minuli vikend v Monaku ni minil le v znamenju hitre vožnje in zmagovalcev, temveč ga je zaznamoval tudi viralni trenutek na štartni ravnini. Kim Kardashian, ki je pripotovala v Monako, da bi bodrila Lewisa Hamiltona, se je znašla v središču kritik zaradi svojega obnašanja do legendarnega novinarja, komentatorja in nekdanjega dirkača Martina Brundla.

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Kaj se je zgodilo na dirki v Monaku?

Dirka v Monaku je znana po tem, da privablja številne zvezdnike, a njihova prisotnost zahteva upoštevanje določenih pravil obnašanja na stezi, ki jih Kim očitno ni upoštevala, piše avstralski portal news.com.au. Posnetek, ki je preplavil družbena omrežja, prikazuje neprijetno srečanje med ameriško zvezdnico in ikono televizijskega kanala Sky Sports.

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Vse se je začelo, ko je Martin Brundle opazil Kim na stezi in ji postavil povsem preprosto vprašanje o njenem počutju. Namesto odgovora je dobil tišino. Brundle, ki je star 67 let in ima desetletja izkušenj v svetu formule 1, se ni vdal takoj. Na neki točki je celo pristopil njen varnostnik, Brundle pa je ostro odvrnil, naj ga ne odriva.

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"Običajno gostje z nami na hitro počvekajo," je rekel in še enkrat poskusil ogovoriti zvezdnico, a tudi drugič je bila reakcija enaka. Vidno razočarani Brundle je v neposrednem prenosu zaključil: "Prav, Kim in Khloe, danes se ne pogovarjamo." Njegova neposrednost je le še poudarila nerodnost situacije pred očmi milijonov gledalcev.

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Kritike na račun Kim Kardashian

Spletna skupnost, posebej tista, ki zvesto spremlja formulo 1, se je na dogodek odzvala s plazom kritik. Mnogi uporabniki so komentirali, da se je Kim Kardashian obnašala izjemno žaljivo in da je bila situacija neprijetna celo za snemalce in tehnično osebje.

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Kritikam se ni izognil niti njen spremstveni krog, ki je s fizičnim oviranjem Martina Brundla le še poglobil negativen vtis. "Kje je spoštovanje ... Kim K ignorira Martina Brundla, njen telesni stražar pa ga je odrinil stran," je zapisal eden izmed opazovalcev na družbenih omrežjih. V svetu F1 je namreč običajno, da se gostje odzovejo na kratka vprašanja, saj je to del protokola in kulture tega ekskluzivnega športa.

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