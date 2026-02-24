Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kim Kardashian - ig
Trači

Tako je bila slavna lepotica videti pred 38 leti

N. Č.
24. 02. 2026 04.00
0

Kim Kardashian je na družbenih omrežjih objavila še nikoli videne fotografije iz leta 1987, ki prikazujejo njen nastop na šolskem tekmovanju talentov.

Kim Kardashian, znana osebnost in vplivnica z milijoni sledilcev, je nedavno objavila dve fotografiji iz otroštva. Posnetki, ki so bili objavljeni na njenih družbenih omrežjih, segajo v leto 1987, ko je imela Kim Kardashian zgolj sedem let. Fotografije prikazujejo Kim v leopardovem kostumu, na drugi fotografiji pa pozira s prijateljicami. V objavi je Kardashianova pojasnila, da sta fotografiji nastali na dan šolskega tekmovanja talentov.

Kim Kardashian napadla mačka, vredna 1,5 milijona evrov
Preberi še
Kim Kardashian napadla mačka, vredna 1,5 milijona evrov

Tako je bila videti Kim Kardashian kot sedemletna deklica

Fotografije iz leta 1987 razkrivajo, kako je bila Kim Kardashian videti kot sedemletna deklica. Na slikah je v družbi prijateljic, vse pa so na fotografijah v enakih, sijočih kostumih z vzorcem leoparda. Kim je v opisu pojasnila, da so bile fotografije posnete med šolskim tekmovanjem talentov, kjer so dekleta skupaj izvedla uspešnico Belinde Carlisle "Heaven Is a Place on Earth."

Modna ikona znova ponižala Kim Kardashian
Preberi še
Modna ikona znova ponižala Kim Kardashian

Poudarila je, da so bili kostumi naročeni preko njene babice, Mary Jo "MJ" Shannon, ki jih je priskrbela iz svoje trgovine, poroča Daily Mail. Dekleta so za nastop marljivo vadila v kleti ene od prijateljic, omenjeni nastop pa je posnel njen pokojni oče, Robert Kardashian, je še v opisu fotografij na družbenih omrežjih zapisala Kim in dodala, da si zelo želi, da bi ponovno našla ta dragoceni videoposnetek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: dailymail.co.uk

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kim Kardashian fotografije Belinda Carlisle fotografija pred 38 leti videti pred leti
Trači

Olajšal mu je zadnje mesece življenja

Oddaje

Po ločenem spanju jo sreča v kuhinji

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517