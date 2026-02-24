Tako je bila slavna lepotica videti pred 38 leti

Kim Kardashian, znana osebnost in vplivnica z milijoni sledilcev, je nedavno objavila dve fotografiji iz otroštva. Posnetki, ki so bili objavljeni na njenih družbenih omrežjih, segajo v leto 1987, ko je imela Kim Kardashian zgolj sedem let. Fotografije prikazujejo Kim v leopardovem kostumu, na drugi fotografiji pa pozira s prijateljicami. V objavi je Kardashianova pojasnila, da sta fotografiji nastali na dan šolskega tekmovanja talentov.
Tako je bila videti Kim Kardashian kot sedemletna deklica
Fotografije iz leta 1987 razkrivajo, kako je bila Kim Kardashian videti kot sedemletna deklica. Na slikah je v družbi prijateljic, vse pa so na fotografijah v enakih, sijočih kostumih z vzorcem leoparda. Kim je v opisu pojasnila, da so bile fotografije posnete med šolskim tekmovanjem talentov, kjer so dekleta skupaj izvedla uspešnico Belinde Carlisle "Heaven Is a Place on Earth."
Poudarila je, da so bili kostumi naročeni preko njene babice, Mary Jo "MJ" Shannon, ki jih je priskrbela iz svoje trgovine, poroča Daily Mail. Dekleta so za nastop marljivo vadila v kleti ene od prijateljic, omenjeni nastop pa je posnel njen pokojni oče, Robert Kardashian, je še v opisu fotografij na družbenih omrežjih zapisala Kim in dodala, da si zelo želi, da bi ponovno našla ta dragoceni videoposnetek.
