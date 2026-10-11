V oprijeti obleki ukradla vso pozornost, a pogled je bil namenjen njemu

Kim Kardashian je znova dokazala, da zna pritegniti poglede. Tokrat se je pojavila na dirkaškem koncu tedna formule 1 v Singapurju, kjer je spremljala svojega partnerja Lewisa Hamiltona.
Na fotografijah, ki so zaokrožile po spletu, je videti v oprijeti vintage obleki modne hiše Roberto Cavalli z bogatim cvetličnim potiskom, piše Profimedia. Dolga svilena obleka z značilnimi detajli je poudarila glamurozen videz, zaradi katerega je postala ena najbolj fotografiranih gostij dogodka, še dodajajo.
Podpora s tribune
Čeprav je Kim na rdeči preprogi pritegnila veliko pozornosti, je bil razlog njenega obiska predvsem podpora Lewisu Hamiltonu. Zvezdnica je bila opažena v paddocku in ob stezi, kjer je spremljala dogajanje na eni najbolj spektakularnih dirk sezone.
Ljubezenska zgodba, ki je pritegnila veliko pozornosti
Ko sta se Kim Kardashian in Lewis Hamilton prvič začela pojavljati skupaj, so govorice hitro preplavile svetovne medije. Danes je njuno razmerje ena najbolj spremljanih zvezdniških ljubezenskih zgodb.
Navdušila v vintage obleki, o kateri govorijo vsi
Modni poznavalci so se po dogodku posebej razpisali o Kimini obleki. Izbrala je vintage kreacijo pokojnega italijanskega oblikovalca Roberta Cavallija, ki velja za enega največjih modnih imen zadnjih desetletij. Obleka s cvetličnimi in pavjimi motivi je izstopala med opravami, ki jih običajno vidimo v paddocku formule 1.
Vir: profimedia.si
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