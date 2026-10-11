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Kim Kardashian v Singapurju.
Moda slavnih

V oprijeti obleki ukradla vso pozornost, a pogled je bil namenjen njemu

N. Č.
11. 10. 2026 19.37
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Kim Kardashian se je pojavila na Veliki nagradi Singapurja, kjer je podpirala svojega partnerja Lewisa Hamiltona. Čeprav je navdušila z modno izbiro, so številni opazili predvsem to, da slavnemu dirkaču stoji ob strani tudi na enem največjih športnih dogodkov leta.

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Kim Kardashian je znova dokazala, da zna pritegniti poglede. Tokrat se je pojavila na dirkaškem koncu tedna formule 1 v Singapurju, kjer je spremljala svojega partnerja Lewisa Hamiltona.

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Na fotografijah, ki so zaokrožile po spletu, je videti v oprijeti vintage obleki modne hiše Roberto Cavalli z bogatim cvetličnim potiskom, piše Profimedia. Dolga svilena obleka z značilnimi detajli je poudarila glamurozen videz, zaradi katerega je postala ena najbolj fotografiranih gostij dogodka, še dodajajo.

Kim Kardashian
Kim Kardashian FOTO: Profimedia

Podpora s tribune

Čeprav je Kim na rdeči preprogi pritegnila veliko pozornosti, je bil razlog njenega obiska predvsem podpora Lewisu Hamiltonu. Zvezdnica je bila opažena v paddocku in ob stezi, kjer je spremljala dogajanje na eni najbolj spektakularnih dirk sezone.

Par zadnje mesece svoje zveze ne skriva več. Potem ko sta bila skupaj večkrat opažena na potovanjih, športnih dogodkih in zasebnih srečanjih, se Kim vse pogosteje pojavlja tudi na dirkaških vikendih, ki imajo v Hamiltonovem življenju posebno mesto.

Ljubezenska zgodba, ki je pritegnila veliko pozornosti

Ko sta se Kim Kardashian in Lewis Hamilton prvič začela pojavljati skupaj, so govorice hitro preplavile svetovne medije. Danes je njuno razmerje ena najbolj spremljanih zvezdniških ljubezenskih zgodb.

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Oba sta med najbolj prepoznavnimi obrazi na svetu. Kim je zgradila uspešen poslovni imperij ter ostaja ena najvplivnejših osebnosti na družbenih omrežjih, medtem ko Hamilton velja za enega najuspešnejših dirkačev v zgodovini formule 1.

Navdušila v vintage obleki, o kateri govorijo vsi

Modni poznavalci so se po dogodku posebej razpisali o Kimini obleki. Izbrala je vintage kreacijo pokojnega italijanskega oblikovalca Roberta Cavallija, ki velja za enega največjih modnih imen zadnjih desetletij. Obleka s cvetličnimi in pavjimi motivi je izstopala med opravami, ki jih običajno vidimo v paddocku formule 1.

Kim Kardashian v Singapurju.
Kim Kardashian v Singapurju.FOTO: Profimedia
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Čeprav je na prizorišču mrgolelo zvezdnikov, je Kim znova pokazala, zakaj velja za modno ikono. Tokrat pa je bilo jasno, da je bila v Singapurju predvsem zaradi enega človeka. Lewisu Hamiltonu je podporo izrekla tudi v enem najpomembnejših dirkaških vikendov sezone.

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Vir: profimedia.si

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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