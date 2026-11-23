Kim Kardashian je znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj vplivnih modnih ikon na svetu. Med obiskom dirke Formula 1 v Las Vegasu je navdušila z dvema oprijetima usnjenima videzoma, ki sta hitro postala tema številnih modnih portalov in družbenih omrežij.

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Čeprav sta bila kroja skoraj enaka, je bila razlika v barvi dovolj, da sta ustvarila povsem drugačen vtis. Ena oprava je izstopala v drzno rdečem odtenku, druga pa je stavila na brezčasno eleganco črne barve. Kateri videz vas prepriča bolj?

icon-expand Kim Kardashian FOTO: Profimedia

Rdeča različica za najbolj pogumne

Prvi videz je sestavljal oprijet usnjen komplet v živahnem rdečem odtenku. Kombinezon oziroma dvodelna oprava z visokim ovratnikom in zadrgo spredaj je poudarila silhueto, celoten videz pa je deloval samozavestno, drzno in izrazito opazno. Stajling je dopolnila z velikimi sončnimi očali, dolgimi temnimi lasmi in minimalnim nakitom. Prav zaradi močne barve dodatki skoraj niso bili potrebni, saj je bila oprava sama po sebi dovolj vpadljiva.

Popolno nasprotje v črni barvi

Pozneje je presenetila še z drugo različico iste modne formule. Tokrat je izbrala črn usnjen komplet, ki je deloval precej bolj sofisticirano in nekoliko manj ekstravagantno. Globok izrez, oprijet kroj in sijoča tekstura usnja so poskrbeli za značilen glamurozen videz, ki ga Kim pogosto izbira za večerne dogodke. Če je rdeča različica kričala po pozornosti, je črna navdušila z elegance in samozavestjo.

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Usnje ostaja eden največjih trendov

Usnjeni kosi tudi letos ostajajo med najbolj priljubljenimi modnimi trendi. Modne navdušenke posegajo po usnjenih hlačah, jaknah, krilih in celo celotnih kompletih, saj z njimi lahko ustvarijo videz, ki deluje hkrati modno, drzno in prestižno. Posebej priljubljeni so enobarvni videzi, pri katerih se zgornji in spodnji del ujemata v istem materialu in odtenku. Takšni modni kompleti ustvarijo močan vizualni učinek in optično podaljšajo postavo.

icon-expand Kim Kardashian FOTO: Profimedia

Katera različica je boljša?

Prav to vprašanje se po objavljenih fotografijah pojavlja tudi na družbenih omrežjih. Nekateri prisegajo na drzno rdečo različico, ki je skoraj nemogoče spregledati, drugi pa menijo, da je črna izbira bistveno bolj elegantna in nosljiva. Katera pa je ljubša vam? Glasujte spodaj.

Anketa Arhiv Kateri videz Kim Kardashian vam je ljubši? Rdeč usnjen komplet Črn usnjen komplet Moški Ženska Rdeč usnjen komplet 5 Črn usnjen komplet 2 Rdeč usnjen komplet 2 Črn usnjen komplet 1 Rdeč usnjen komplet 3 Črn usnjen komplet 1 Skupaj Moški Ženska

Ne glede na odgovor je jasno eno: zvezdnica je znova dokazala, da lahko že z eno spremembo barve povsem spremeni značaj celotnega videza.

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