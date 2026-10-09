Pet let je bila samska, zdaj je razkrila pravi razlog

45-letna Kim Kardashian je v novem intervjuju za britanski The Sunday Times precej odkrito spregovorila o obdobju po razpadu zakona s Kanyejem Westom. Čeprav je bila njena ljubezenska zgodba v zadnjih letih pogosto pod drobnogledom javnosti, pravi, da je velik del tega obdobja pravzaprav zavestno namenila sebi. "Resnično sem bila samska pet let. In to se je zdelo čudovito," je povedala. Dodala je, da se je v tem času lahko osredotočila na svoje otroke in projekte, ki so ji veliko pomenili.

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Ni čutila potrebe, da bi čim prej našla novega partnerja

Kim je priznala, da po koncu zakona ni občutila pritiska, da bi morala čim prej vstopiti v novo zvezo. "Resnično se mi nikamor ni mudilo. Nisem se počutila prazno," je povedala in dodala, da je čutila, da potrebuje čas zase. "Želela sem se popolnoma pozdraviti in delati na sebi. Nisem bila pripravljena odpreti se. Resnično sploh nisem razmišljala o tem," je še dejala.

icon-expand Kim je po ločitvi potrebovala čas za celjenje. FOTO: Profimedia

Čeprav je bila tudi v zvezi s Petom Davidsonom

Njena trditev o petih letih samskosti na prvi pogled nekoliko preseneti, saj je bila Kim po razhodu s Kanyejem Westom vendarle v zvezi s komikom Petom Davidsonom.

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Par je začel hoditi leta 2021, njuna zveza pa se je končala avgusta 2022, po približno devetih mesecih. Kim je zato z izrazom "resnično samska" očitno opisovala širše obdobje, v katerem ni iskala nove resne ljubezenske zveze. Njena ločitev od Kanyeja Westa je bila dokončana leta 2022. Nekdanja zakonca imata štiri otroke: North, Sainta, Chicago in Psalma.

icon-expand Kim Kardashian, Pete Davidson FOTO: Profimedia

Danes je pripravljena na novo poglavje

Kim je danes v zvezi z dirkačem formule 1 Lewisom Hamiltonom. Govorice o njuni romanci so se začele krepiti v začetku leta 2026, aprila pa sta zvezo tudi javno potrdila. Od takrat sta bila skupaj opažena na več dogodkih in potovanjih.

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O svojem trenutnem razmerju pa Kardashianova tudi tokrat ni želela veliko povedati. Ko so jo vprašali o Hamiltonu, je odgovorila, da o tem "iz spoštovanja raje ne bi govorila". Zdi se, da je po letih, ko je bilo njeno zasebno življenje skoraj ves čas pod drobnogledom, zdaj veliko bolj previdna pri razkrivanju podrobnosti o ljubezenskem življenju.

icon-expand Kim Kardashian je navijala za svojega Lewis Hamiltona. FOTO: Profimedia

"Vesolje dela v tvojo korist"

Kljub temu je Kim povedala nekaj o tem, kako se je počutila v obdobju, ko ni iskala partnerja. Prepričana je, da človeku ni treba na silo iskati nečesa, za kar še ni pripravljen. "Vesolje dela v tvojo korist, ko mu to preprosto dovoliš," je dejala.

icon-expand Kim Kardashian FOTO: Profimedia

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