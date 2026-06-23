Njene pesmi imajo milijarde predvajanj, a mnogi še vedno ne vedo, kdo je

Kdo je Kim Petras? Spoznajte nemško pevko, ki je osvojila svetovne lestvice

Čeprav jo večina pozna po svetovni uspešnici Unholy, je Kim Petras svojo glasbeno pot gradila več kot desetletje. Danes velja za eno najbolj prepoznavnih pop izvajalk svoje generacije, njena zgodba pa ni le zgodba o uspehu, temveč tudi o vztrajnosti, ustvarjalni svobodi in pogumu, da ostane zvesta svoji viziji.

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33-letna Kim, rojena v kraju Uckerath v Nemčiji, je že kot otrok pritegnila pozornost svetovnih medijev zaradi svoje tranzicije. Danes pa večkrat poudarja, da želi biti njena zgodba predvsem zgodba o glasbi. S pisanjem avtorskih pesmi in razvijanjem prepoznavnega glasbenega sloga si je zato postopoma ustvarila ime na svetovni pop sceni.

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Pri 19 letih je Nemčijo zamenjala za Los Angeles, kjer je želela uresničiti sanje o karieri v pop glasbi. Kot neodvisna izvajalka je svojo pot gradila korak za korakom, preboj pa je doživela leta 2017 s singlom I Don't Want It at All. Sledili so mixtape Turn Off the Light ter albumi Clarity, Feed the Beast in Problématique, s katerimi se je uveljavila na sodobni pop sceni.

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Pravi svetovni preboj je prišel leta 2022 s pesmijo Unholy, ki jo je posnela skupaj s Samom Smithom. Skladba je osvojila prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100 in številnih drugih glasbenih lestvic po svetu. S tem je Kim Petras postala prva odkrito transspolna izvajalka, ki je dosegla vrh lestvice Billboard Hot 100. Nekaj mesecev pozneje je skupaj s Smithom prejela še nagrado grammy za najboljši pop nastop dua ali skupine, kar je predstavljalo nov pomemben mejnik v njeni karieri.

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Čeprav ustvarja predvsem pop glasbo, njen zvok prepleta elemente elektronike, synth-popa in hyperpopa. Prav pripravljenost na eksperimentiranje in raziskovanje različnih glasbenih smeri je ena od značilnosti njenega ustvarjanja, kar še posebej pride do izraza na letošnjem albumu.

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Detour: album, v katerega založba ni verjela

Po svetovnem uspehu skladbe Unholy je Kim Petras leta 2026 predstavila album Detour, ki ga sama opisuje kot najbolj osebno delo svoje kariere. Pot do njegove izdaje pa ni bila preprosta. V intervjuju za Vogue je razkrila, da je bil album dokončan že približno leto dni pred izidom, vendar ga takratna založba ni želela izdati, ker se ji je zdel preveč eksperimentalen in premalo primeren za radijske postaje.

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Namesto da bi projekt opustila ali ga prilagodila željam založbe, se je odločila za zahtevno potezo. Odkupila je svojo pogodbo in album izdala kot neodvisna izvajalka. Sama je priznala, da je bila to ena najtežjih odločitev v njeni karieri, hkrati pa tudi trenutek, ko je prvič zares ustvarjala brez občutka, da mora ugajati pričakovanjem glasbene industrije.

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Ena najbolj osebnih pesmi, kar jih je napisala

Še pred izidom albuma je predstavila projekt Pretour, s katerim je napovedala novo ustvarjalno smer. Med skladbami izstopa Pop Sound, ki z izrazito elektronsko produkcijo in hyperpop vplivi nakazuje drznejši zvok, značilen tudi za album Detour. Na njem med najbolj osebne skladbe sodi Jeep, čustvena balada z vplivi countryja in synth-popa, v kateri razmišlja o toksičnem razmerju ter občutku odtujenosti po selitvi v Združene države Amerike.

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Na albumu posebno mesto zaseda tudi skladba Brutalist. Gre za eno najbolj osebnih pesmi v njenem opusu, saj temelji na spominih iz otroštva. Kot je povedala v intervjuju za Vogue, jo je navdihnila brutalistična stavba, mimo katere sta se z očetom pogosto vozila na poti do zdravstvenih pregledov.

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Med vožnjami ji je oče pripovedoval o brutalistični arhitekturi, ki jo je kot arhitekt dobro poznal. Ko je pozneje izvedela, da so stavbo porušili, je v tem prepoznala simboliko, ki jo je povezala z lastnim življenjem in spremembami, skozi katere je šla. Ta izkušnja je postala osrednji motiv pesmi.

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Glasba je vedno na prvem mestu

Kim Petras je v več intervjujih poudarila, da si nikoli ni želela, da bi bila njena identiteta edina stvar, po kateri bi jo ljudje poznali. Čeprav se zaveda pomena svoje vidnosti za številne mlade, pravi, da želi biti predvsem dobra tekstopiska in pop izvajalka. Prav zato je zanjo ustvarjanje glasbe vedno predstavljalo način izražanja, ne glede na pričakovanja okolice. V zadnjih letih je večkrat dejala, da se je naučila zaupati lastnemu občutku in ustvarjati glasbo, ki jo sama želi slišati, ne pa zgolj slediti trendom.

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