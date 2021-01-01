icon-video-call-1

Sta Tim in Tina še vedno skupaj? Ob koncu Kmetije se prav gotovo vsi sprašujemo, kaj se je pravzaprav po šovu zgodilo s Timovim ljubezenskim življenjem. Sta s punco uspela razrešiti vse težave? Se je vrnil v njen objem? V kakšnem odnosu sta danes z Nušo? Brez skrbi, za vas imamo odgovore.