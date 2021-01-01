Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Znana Slovenka postala mamica, razveselila se je sina

Znana Slovenka postala mamica, razveselila se je sina

Novice
2
Nepričakovani odziv moških: zakaj so jokali med predstavo?

Nepričakovani odziv moških: zakaj so jokali med predstavo?

Intervju
0
NOVO v 3. nadstropju Galerije Emporium: vaši modni favoriti za vsak dan

NOVO v 3. nadstropju Galerije Emporium: vaši modni favoriti za vsak dan

OGLAS
Novice
To so najbolj vroče superge sezone!

To so najbolj vroče superge sezone!

OGLAS
Novice
Razkrivamo najbolj zabavne trenutke iz zakulisja serije Ja, Chef!

Razkrivamo najbolj zabavne trenutke iz zakulisja serije Ja, Chef!

Oddaje
0
Ines s Kmetije se bo razveselila fantka

Ines s Kmetije se bo razveselila fantka

Ines Dužič, ki smo jo lahko spremljali v 11. sezoni Kmetije, se bo s svojim srčnim izbrancem Sergejem razveselila fantka.
Kmetija
2
Sta Tim in Tina še vedno skupaj?

Sta Tim in Tina še vedno skupaj?

Ob koncu Kmetije se prav gotovo vsi sprašujemo, kaj se je pravzaprav po šovu zgodilo s Timovim ljubezenskim življenjem. Sta s punco uspela razrešiti vse težave? Se je vrnil v njen objem? V kakšnem odnosu sta danes z Nušo? Brez skrbi, za vas imamo odgovore.
Kmetija
0
Tim Novak je veliki zmagovalec Kmetije 2024

Tim Novak je veliki zmagovalec Kmetije 2024

Pa ga imamo! Tim Novak je veliki zmagovalec letošnje Kmetije!
Kmetija
0
Nuša: 'Tim ima ključ do mojega srca'

Nuša: 'Tim ima ključ do mojega srca'

Nocoj smo bili priča kar trem finalnim dvobojem. Tako smo dobili kar 3 super finaliste, ki se bodo že jutri, 12. decembra, pomerili v velikem finalu.
Kmetija
0
Nik se že od samega začetka igra s čustvi Laure

Nik se že od samega začetka igra s čustvi Laure

Večina tekmovalcev je že slišala za romantično dogajanje med Lauro in Nikom. Celotna zgodba se sicer še ni razkrila, toda zdi se, da se je Nik skušal malce poigrati s čustvi Laure z namenom, da si bi olajšal pot v Kmetiji.
Kmetija
0
To se je na Kmetiji zgodilo prvič

To se je na Kmetiji zgodilo prvič

Nocoj smo bili v resničnostnem šovu Kmetija prvič priča kmečkim igram. Finalisti so se najprej pomerili v troboju, nato pa sta se zmagovalca trojic pomerila še v dvoboju za prednost.
Kmetija
0
Natalija iskreno spregovorila o odnosu Tima in Nuše

Natalija iskreno spregovorila o odnosu Tima in Nuše

Tokrat je bila gostja v pogovorni oddaji Cela štala voditeljica Kmetije Natalija Bratkovič. Ta je razkrila, kaj se dogaja v zakulisju resničnostnega šova Kmetija, spregovorila pa je tudi o Timovem odnosu do Nuše.
Kmetija
0
Tudi Ines je razkrila, da bi zmago najbolj privoščila Tjaši

Tudi Ines je razkrila, da bi zmago najbolj privoščila Tjaši

Ines Dužič se kot zadnja ni uvrstila med finaliste letošnje Kmetije, bo pa kljub temu imela pomembno vlogo pri nadaljnjem razpletu tekmovanja. Za 24ur.com je razkrila, da bi zmago najbolj privoščila Tjaši. Pa bo res naredila vse, kar je v njeni moči, da Tjaša zmaga?
Kmetija
0
Nik je postal zadnji finalist, Ines pa glava porote

Nik je postal zadnji finalist, Ines pa glava porote

Letošnja Kmetija se že počasi bliža h koncu, znani so pa tudi že vsi finalisti. Kot zadnji je to postal Nik, Ines pa je kot zadnja izpadla tekmovalka postala glava porote.
Oddaje
0
To je bil najbolj romantičen trenutek na Kmetiji

To je bil najbolj romantičen trenutek na Kmetiji

Tjašo Vrečič je na posestvu obiskal zaročenec.
Kmetija
0
Na Kmetijo se bo prijavil še enkrat in zmagal

Na Kmetijo se bo prijavil še enkrat in zmagal

Žiga Mohar je v intervjuju za 24ur.com povedal, da si želi ponovno vstopiti v Kmetijo in osvojiti glavno nagrado.
Kmetija
0
Žiga je posestvo zapustil v solzah

Žiga je posestvo zapustil v solzah

Včeraj je prišlo do popolnega preobrata. Zmago v areni je slavila Anja, ki je najprej zmagala v spretnosti, nato pa je pokazala, kaj zmore tudi v kategoriji 'znanje'.
Kmetija
0
Arhiv člankov
Facebook

Sledite nam na Facebook strani Zadovoljna.si

fb_icon Všečkaj stran
Anketa Arhiv
Modni dvoboj med Kate Middleton in Melanio Trump se nadaljuje
Modni dvoboj se nadaljuje - Kate Middleton ali Melania Trump?
Modni dvoboj med Kate Middleton in Melanio Trump se nadaljuje
ITM - Index telesne mase

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

Vpišite vašo višino:
Vpišite vašo težo:
do 18,49 podhranjeni
18,50 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,0 čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli; debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli; debelost III. stopnje
novice
Banka Slovenije znižala napoved gospodarske rasti na en odstotek
Banka Slovenije znižala napoved gospodarske rasti na en odstotek
šport
Šok, solze, jeza in leto, ki ga družina Dončić nikoli ne bo pozabila
Šok, solze, jeza in leto, ki ga družina Dončić nikoli ne bo pozabila
popin
Harrison Ford bo prejel nagrado za življenjsko delo
Harrison Ford bo prejel nagrado za življenjsko delo
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
To, kar počnete vsako noč, lahko uničuje vaše zdravje
To, kar počnete vsako noč, lahko uničuje vaše zdravje
Okusno.je
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Zadovoljna.si
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Moskisvet.com
En objem je spremenil vse
En objem je spremenil vse
Bibaleze.si
William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
Cekin.si
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Dominvrt.si
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Vizita.si
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
RUBRIKE:

Novice Trači Moda Lepota Šport in zdravje Osebna rast in odnosi Intervju Potovanja Kraljevo Oddaje
Zadovoljna.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1332