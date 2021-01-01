Nepričakovani odziv moških: zakaj so jokali med predstavo?
Intervju
0
0
Arhiv člankov
Ines s Kmetije se bo razveselila fantkaInes Dužič, ki smo jo lahko spremljali v 11. sezoni Kmetije, se bo s svojim srčnim izbrancem Sergejem razveselila fantka.
Kmetija
2
Sta Tim in Tina še vedno skupaj?Ob koncu Kmetije se prav gotovo vsi sprašujemo, kaj se je pravzaprav po šovu zgodilo s Timovim ljubezenskim življenjem. Sta s punco uspela razrešiti vse težave? Se je vrnil v njen objem? V kakšnem odnosu sta danes z Nušo? Brez skrbi, za vas imamo odgovore.
Kmetija
0
Tim Novak je veliki zmagovalec Kmetije 2024Pa ga imamo! Tim Novak je veliki zmagovalec letošnje Kmetije!
Kmetija
0
Nuša: 'Tim ima ključ do mojega srca'Nocoj smo bili priča kar trem finalnim dvobojem. Tako smo dobili kar 3 super finaliste, ki se bodo že jutri, 12. decembra, pomerili v velikem finalu.
Kmetija
0
Nik se že od samega začetka igra s čustvi LaureVečina tekmovalcev je že slišala za romantično dogajanje med Lauro in Nikom. Celotna zgodba se sicer še ni razkrila, toda zdi se, da se je Nik skušal malce poigrati s čustvi Laure z namenom, da si bi olajšal pot v Kmetiji.
Kmetija
0
To se je na Kmetiji zgodilo prvičNocoj smo bili v resničnostnem šovu Kmetija prvič priča kmečkim igram. Finalisti so se najprej pomerili v troboju, nato pa sta se zmagovalca trojic pomerila še v dvoboju za prednost.
Kmetija
0
Natalija iskreno spregovorila o odnosu Tima in NušeTokrat je bila gostja v pogovorni oddaji Cela štala voditeljica Kmetije Natalija Bratkovič. Ta je razkrila, kaj se dogaja v zakulisju resničnostnega šova Kmetija, spregovorila pa je tudi o Timovem odnosu do Nuše.
Kmetija
0
Tudi Ines je razkrila, da bi zmago najbolj privoščila TjašiInes Dužič se kot zadnja ni uvrstila med finaliste letošnje Kmetije, bo pa kljub temu imela pomembno vlogo pri nadaljnjem razpletu tekmovanja. Za 24ur.com je razkrila, da bi zmago najbolj privoščila Tjaši. Pa bo res naredila vse, kar je v njeni moči, da Tjaša zmaga?
Kmetija
0
Nik je postal zadnji finalist, Ines pa glava poroteLetošnja Kmetija se že počasi bliža h koncu, znani so pa tudi že vsi finalisti. Kot zadnji je to postal Nik, Ines pa je kot zadnja izpadla tekmovalka postala glava porote.
Oddaje
0
To je bil najbolj romantičen trenutek na KmetijiTjašo Vrečič je na posestvu obiskal zaročenec.
Kmetija
0
Na Kmetijo se bo prijavil še enkrat in zmagalŽiga Mohar je v intervjuju za 24ur.com povedal, da si želi ponovno vstopiti v Kmetijo in osvojiti glavno nagrado.
Kmetija
0