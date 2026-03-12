Zadovoljna.si
Kmetija
Kmetija

Prihaja dvoboj, kakršnega na Kmetiji še ni bilo

M.S.
12. 03. 2026 14.55
0

Tokrat o usodi tekmovalcev odloča tedenska naloga, povezana z zeljem. Kdo bo zmagal v tej zelenjavni bitki in obdržal svoje mesto v šovu? Za piko na i pa vas čaka še nepozaben dvoboj, ki bo za vedno zapisan v zgodovini Kmetije.

V kajži kar štirje tekmovalci nestrpno čakajo prihod gospodarice Nade in razglasitev, katera družina je bolje opravila tedensko nalogo. Ko Nada stopi na posestvo, se med družinama vname prava živčna vojna. Kdo je naribal več zelja? 

Zmagovalci svoj trenutek slavja začinijo s pesmico, ki jo poražencem ponosno vržejo pod nos. Njihovi glasni vzkliki dosežejo celo kajžo, kjer hitro postane jasno, koliko je ura. Boj za obstanek tudi tokrat ne razočara.

La Toya in Mark sta s svojo drzno predstavo popolnoma osupnila vse prisotne.
La Toya in Mark sta s svojo drzno predstavo popolnoma osupnila vse prisotne.FOTO: POP TV
Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!

