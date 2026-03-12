Prihaja dvoboj, kakršnega na Kmetiji še ni bilo

Tokrat o usodi tekmovalcev odloča tedenska naloga, povezana z zeljem. Kdo bo zmagal v tej zelenjavni bitki in obdržal svoje mesto v šovu? Za piko na i pa vas čaka še nepozaben dvoboj, ki bo za vedno zapisan v zgodovini Kmetije.
V kajži kar štirje tekmovalci nestrpno čakajo prihod gospodarice Nade in razglasitev, katera družina je bolje opravila tedensko nalogo. Ko Nada stopi na posestvo, se med družinama vname prava živčna vojna. Kdo je naribal več zelja?
Zmagovalci svoj trenutek slavja začinijo s pesmico, ki jo poražencem ponosno vržejo pod nos. Njihovi glasni vzkliki dosežejo celo kajžo, kjer hitro postane jasno, koliko je ura. Boj za obstanek tudi tokrat ne razočara.
