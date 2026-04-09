Na posestvu se dan začne z napetostjo

Že navsezgodaj vre od napetosti. Hlapca še vedno nista prinesla mleka, tekmovalci pa so slabe volje. Že včeraj so v njem našli kozje iztrebke, danes pa je v njem polno slame. To je za vse višek žalitve, dekla pa ne prenese več kritik in se odloči, da svojih nalog ne bo več opravljala, če bo nominirana za prvo dvobojevalko. Glasovanje seveda prinese dramo, ki se do večera le še stopnjuje. Medtem se v koči na jasi odvija boj za zlate podkve.