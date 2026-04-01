Je Žan izdal Dejana ali ravnal pravilno?

Žanova odločitev povzroča razdor

Žan je spet ravnal po svoje in ni držal dogovora z Dejanom. Za kmetico tedna je izbral Urško. Nada s tem ni bila zadovoljna in ga je vprašala, če res verjame, da je odločitev prava. Žan je vztrajal. V ozadju je računal na to, da bo Alenka kot dekla dobro poskrbela za živali. Nada ju je opozorila, naj dobro premislita, komu bosta dala naloge. Povedala je še, da bo naslednjič prišla že dan prej.

Preberi še La Toya Lopez: 'Ženska vidi v ženski konkurenco'

Ko je Žan odločitev povedal skupini, Alenka tega ni dobro sprejela. Računala je, da bo naziv pripadel njej, saj veliko dela, poleg tega jo je vleklo tudi do hišice na klancu. Napetost je še narasla, ko je postalo jasno, da bo Dejan hlapec. Dejan je izgubil živce. Žanu je očital, da misli samo nase in da kot vodja razočara vse okoli sebe.

Preberi še To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije

Skupaj z Žigo sta začela razmišljati, kako bi mu stvari otežila, Žan pa se na vse skupaj ni pretirano odzival. Dejan je šel še korak dlje in napovedal, da ne bo jedel in da ne bo upošteval njegovih navodil. Urška mu ni verjela. Prepričana je bila, da ne bo dolgo zdržal brez hrane, zato je pomislila, da bi hrano raje skrila.

Preberi še Carmen Osovnikar: 'Najbolj me je izigral Gregor'

Kasneje je Dejan poskusil še z drugačno taktiko. Žanu je predlagal, naj vlogo kmeta tedna prepusti Gregorju, sam pa bi v zameno stopil nazaj in ponovno sodeloval z ekipo. Žan je ostal pri svojem. Odločitev je bila zanj že sprejeta in je ni nameraval spreminjati.

Preberi še Slovenija ima talent z novimi žiranti

Napeti odnosi, taktike in nepričakovani preobrati zaznamujejo novo sezono Kmetije. Franc je trenutno na vrhu priljubljenosti, a kdo ve, kaj prinašajo prihodnji dnevi? Zavezništva se krhajo, odnosi postajajo vse bolj napeti, nekateri tekmovalci prijetno presenetijo, drugi pa razočarajo.