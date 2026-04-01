Je Žan izdal Dejana ali ravnal pravilno?

M.S.
01. 04. 2026 12.40
0

Žan je za kmetico tedna izbral Urško, kar je razjezilo Dejana in ostale. Dejan napoveduje bojkotiranje navodil, medtem ko Žan ostaja neomajen v svoji odločitvi, kar še dodatno zaostruje napetosti.

Žanova odločitev povzroča razdor

Žan je spet ravnal po svoje in ni držal dogovora z Dejanom. Za kmetico tedna je izbral Urško. Nada s tem ni bila zadovoljna in ga je vprašala, če res verjame, da je odločitev prava. Žan je vztrajal. V ozadju je računal na to, da bo Alenka kot dekla dobro poskrbela za živali. Nada ju je opozorila, naj dobro premislita, komu bosta dala naloge. Povedala je še, da bo naslednjič prišla že dan prej.

Žan in Dejan sta si segla v roko, a dogovor ni dolgo zdržal.FOTO: POP TV
Na POP TV bo oddaja po novem na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri. Na VOYO bodo epizode na voljo od nedelje do srede ob 21. uri.

Ko je Žan odločitev povedal skupini, Alenka tega ni dobro sprejela. Računala je, da bo naziv pripadel njej, saj veliko dela, poleg tega jo je vleklo tudi do hišice na klancu. Napetost je še narasla, ko je postalo jasno, da bo Dejan hlapec. Dejan je izgubil živce. Žanu je očital, da misli samo nase in da kot vodja razočara vse okoli sebe.

Žanova odločitev je Dejana močno prizadela.FOTO: POP TV
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Skupaj z Žigo sta začela razmišljati, kako bi mu stvari otežila, Žan pa se na vse skupaj ni pretirano odzival. Dejan je šel še korak dlje in napovedal, da ne bo jedel in da ne bo upošteval njegovih navodil. Urška mu ni verjela. Prepričana je bila, da ne bo dolgo zdržal brez hrane, zato je pomislila, da bi hrano raje skrila.

Se bodo tekmovalci uspešno spopadli z nalogami?FOTO: POP TV
Kasneje je Dejan poskusil še z drugačno taktiko. Žanu je predlagal, naj vlogo kmeta tedna prepusti Gregorju, sam pa bi v zameno stopil nazaj in ponovno sodeloval z ekipo. Žan je ostal pri svojem. Odločitev je bila zanj že sprejeta in je ni nameraval spreminjati.

Žan je prepričan, da je sprejel pravo odločitev.FOTO: POP TV
Napeti odnosi, taktike in nepričakovani preobrati zaznamujejo novo sezono Kmetije. Franc je trenutno na vrhu priljubljenosti, a kdo ve, kaj prinašajo prihodnji dnevi? Zavezništva se krhajo, odnosi postajajo vse bolj napeti, nekateri tekmovalci prijetno presenetijo, drugi pa razočarajo. Prav zato ni nujno, da bi danes glasovali enako kot pred nekaj tedni. Glasujte za svojega favorita spodaj.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
